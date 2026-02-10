Икымше лийыныт

Балтаси районысо «Улисъял вел» марий фольклор ансамбль республик кӱкшытыштӧ ойыртемалтын.
«Татарстан» журнал шкенжын 105 ияш лӱмгечыжлан «Татарстанын эн сай фольклор ансамбльже» конкурсым увертарен. Тушко Улисъял гыч марий коллективат ушнен да «Эн сай марий фольклор ансамбль» номинацийыште икымше верым сеҥен налын. Тиде амал денак варажым тудын участникше-влакым Озаҥыште эртыше иктешлыше кугу концертыш ӱжыныт.
Снимкыште: «Улисъял вел» коллективын участникше-влак награждений годым.
Фотом «Марийцы Татарстана и Казани» воткыл лаштык гыч налме.