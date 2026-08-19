Икымше классыш кайышылан – пӧлек

Республикыште СВО-н участникше-влакын ешыштышт гыч икымше классыш кайыше йоча-влаклан школ наборым кучыктымо.
Шинчымаш кече вашеш Г.Константинов лӱмеш Академический руш драме театрыште специальный военный операцийын участникше-влакын йочашт –300 наре ӱдыр-рвезе – дене Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев вашлийын. Тудо каласен: «Школ лондемым икымше гана вончышо-влакым илышыштышт кугу вашталтыш вуча. Тыланда, ача-ава-шамычлан, тиде мондалтдыме тат, вет икшывыда мемнан элнан тичмаш гражданинже лиеш. Кызыт передовойышто Шочмо элнам аралыше-влакын пелашыштлан, аваштлан таум каласем: тендан виян вачыштыда – мемнан тыныс илышна. А эргыда, пелашда, ачада-влаклан сеҥымаш дене пӧртылаш тыланена».
Театрыш толшо ӱдыр-рвезе-влаклан ты кечын йоча спектакльым ончыктеныт, а вара кажныжлан тунеммаште кӱлешан канцеляр сатум кучыктеныт.
Икымше классыш кайыше йоча-влаклан тыгай полекым ышташ 2026 ийыште республикын бюджетше гыч 800 тӱжем тенгем ойырымо. Тиде акций передовойышто улшо военнослужащий-влаклан полышым пуымо дене кылдалтын.
Марий Элым вуйлатышын администрацийжын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Элым вуйлатышын администрацийжын пресс-службыж гыч налме.