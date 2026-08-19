ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Икымше классыш кайышылан – пӧлек

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 31 гана онченыт

 

Республикыште СВО-н участникше-влакын ешыштышт гыч икымше классыш кайыше йоча-влаклан школ наборым кучыктымо. 

Шинчымаш кече вашеш Г.Константинов лӱмеш Академический руш драме театрыште специальный военный операцийын участникше-влакын йочашт –300 наре ӱдыр-рвезе – дене Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев вашлийын. Тудо каласен: «Школ лондемым икымше гана вончышо-влакым илышыштышт кугу вашталтыш вуча. Тыланда, ача-ава-шамычлан, тиде мондалтдыме тат, вет икшывыда мемнан элнан тичмаш гражданинже лиеш. Кызыт передовойышто Шочмо элнам аралыше-влакын пелашыштлан, аваштлан таум каласем: тендан виян вачыштыда – мемнан тыныс илышна. А эргыда, пелашда, ачада-влаклан сеҥымаш дене пӧртылаш тыланена».

Театрыш толшо ӱдыр-рвезе-влаклан ты кечын йоча спектакльым ончыктеныт, а вара кажныжлан тунеммаште кӱлешан канцеляр сатум кучыктеныт.

Икымше классыш кайыше йоча-влаклан тыгай полекым ышташ 2026 ийыште республикын бюджетше гыч 800 тӱжем тенгем ойырымо. Тиде акций передовойышто улшо военнослужащий-влаклан полышым пуымо дене кылдалтын.

Марий Элым вуйлатышын администрацийжын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.

Фотом Марий  Элым вуйлатышын администрацийжын  пресс-службыж гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Параньга районышто ик яллан шукырак лийын

Параньга районышто ик яллан шукырак лийын.  Шукерте огыл Параньга районысо Осыялым кок яллан шелыныт. Ынде иктыже Ӱлыл Осыял, весыже лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Анна Кузнецова – Марий Элыште

Таче, 8 февральыште, Марий Элыш РФ Кугыжаныш Думо председательын алмаштышыже Анна Кузнецова толын. Эн ончычак тудо Марий Элын Мер лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Тӱҥ врач титаклалтеш

Россий Федерацийын Следствий комитетшын Марий Элысе управленийже Перинатальный рӱдерын 54 ияш тӱҥ врачшым РФ Уголовный кодексын 293-шо статьяжын 1-ше лудаш…

Добавить комментарий