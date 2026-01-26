Иктешленыт, ыштышашым палемденыт

Кодшо кечылаште Марий Элын прокуратуржын коллегийжын кумдаҥдыме заседанийже лийын.
Тушто ведомствын 2025 ийысе пашажым иктешленыт да ты идалыкыште мом ыштышашыжым палемденыт.
Заседанийыште республикым вуйлатыше Юрий Зайцев лийын.
– Кучем орган-влак ден прокуратурын келшен пашам ыштымышт нарушений лиймым жапыштыже пален налаш да управлений системым саемдаш полша. Прокуратурын контрольышто кучымыж дене нацпроект-влак илышыш пурталтыт, корно-влак ышталтыт, социальный сфере, тӱвыра, спорт вияҥыт, – палемден тудо.
Ведомствын тыршымыж дене 2025 ийыште 13,4 тӱжем правам пудыртымашым пален налме, 3 тӱжем утла еҥын праважым аралыме. Тыгак прокуратур пашаеҥ-влак СВО-н икмыняр участникшылан выплатыштым налаш полшеныт.
Прокуратурышто тыршыше-влак тазалык аралтыш, ЖКХ сферылаште нарушений ышталтмым пален налын да чарен, нацпроект-влак илышыш шыҥдаралтмым контрольышто кученыт. Посна тӱткыш бизнесыште правам аралымылан да коррупций дене кучедалмылан ойыралтын. Прокуратурын шуктымо пашажлан кӧра 670 пашаеҥлан чылаже 68,7 миллион кугытан пашадар парымым пӧртылтеныт.
2026 ийыште лийшаш сайлымаш кампаний келшышын эртыже манын, сайлымашын чыла йыжыҥыштыже закон шукталтмым да правопорядкым эскерыман, палемден Юрий Зайцев.
