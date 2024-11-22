Иканаште – кум сеҥымаш

Юрино районысо Шереметьев замок «Диво России» фестиваль-конкурсышто сеҥышыш лектын.

Нижний Новгородышто «Диво России» турист видео всероссийский фестиваль — конкурс иктешлалтын. Тений тушко 30 утла номинацийыш 250 утла проект темлалтын. Конкурсым видеомаркетинг ден брендинг областьыште 7 федерал каналын («Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Звезда», «НТВ», «Первый российский национальный канал», «TV-MIX») специалистше-влак акленыт.

Марий Элысе тӱвыра учреждений-влак лӱм дене Шереметьев замокын пашаеҥже-влак конкурсыш миеныт. Мемнан деч кум тӱрлӧ номинацйыште кум паша темлалтын. «Замок Шереметьева» кӱчык метражан фильм «Тӱвыра да историй» номинацийын «Туризм нерген кӱчык метражан фильм» категорийыштыже икымше верым сеҥен налын.

Ты проектак «Кӱчык рекламе ролик» номинацийын «Туризм нерген видеоролик» категорийыштыже да «Событийный туризм» номинацийын «Туризм нерген видеоролик» категорийыштыже кокымшо вер дене палемдалтын. Видеороликшым Денис Шаблий да тудын «Шаблий» киностудийже ямдыленыт.

Шереметьев замок – региональный значениян тӱвыра поянлык объектлан шотлалтеш да XIX курымысо дворец-паркан ансамбль регион кӱкшытан архитектур памятник семынат аклалтеш. Идалык тӱҥалтыш гыч тушко 55 тӱжем экскурсант толын каен. Кызыт усадьбым уэмден олмыкташ проект-смете документаций ямдылалтеш.

Светлана Носова

Снимкыште: Шереметьев замок.

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