Ик тошкалтыш почеш весе

Марий Элыште 2025-2026 ийласе тунемме идалыкыште олимпиадыште сеҥыше тунемше ден нунын туныктышышт грант дене палемдалтыныт.
Марий Эл правительствын наградыжым нунылан республикысе правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов ден образований да науко министрже Лариса Ревуцкая кучыктеныт.
Лектыш куандара: ты гана школышто тунемше-влакын всероссийский олимпиадыжын пытартыш йыжыҥыштыже 6 ӱдыр-рвезе сеҥышыш лектын але призёр лийын. 17 тунемше этнокультур предметла дене олимпиадын регион-влак кокласе йыжыҥыште сеҥымылан наградым налын.
Тидын деч посна правительствын грантше дене школышто тунемше-влакын всероссийский олимпиадыштын регион кӱкшытан таҥасымаште сеҥыше 46 еҥ палемдалтын, а 52 – этнокультур предметла дене республик кӱкшытан олимпиадыште сеҥымылан да призёр радамыш лекмылан.
«Кажне цифр шеҥгелне – шӱдо дене книгам лудмаш, неле задаче-влакым решатлымаш да, мутат уке, туныктышын вуйлатымыже да ача-аван полышыжо. Олимпиаде – шуко тошкалтыш гыч иктыже. Умбакыжат ончылно лийза, ме тыланда полшаш эре ямде улына», – каласен пайремле вашлиймаште Лариса Ревуцкая.
Снимкыште: Марий Эл правительствын грантше дене палемдалтше тунемше-влак да нунын туныктышышт Константин Иванов ден Ларисая Ревуцкая дене пырля.
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.