ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Ик тошкалтыш почеш весе

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 28 гана онченыт

 

Марий Элыште 2025-2026 ийласе тунемме идалыкыште олимпиадыште сеҥыше тунемше ден нунын туныктышышт грант дене палемдалтыныт. 

 

Марий Эл правительствын наградыжым нунылан республикысе правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов ден образований да науко министрже Лариса Ревуцкая кучыктеныт.

Лектыш куандара: ты гана школышто тунемше-влакын всероссийский олимпиадыжын пытартыш йыжыҥыштыже 6 ӱдыр-рвезе сеҥышыш лектын але призёр лийын. 17 тунемше этнокультур предметла дене олимпиадын регион-влак кокласе йыжыҥыште сеҥымылан наградым налын.

Тидын деч посна правительствын грантше дене школышто тунемше-влакын всероссийский олимпиадыштын регион кӱкшытан таҥасымаште сеҥыше 46 еҥ палемдалтын, а 52 – этнокультур предметла дене республик кӱкшытан олимпиадыште сеҥымылан да призёр радамыш лекмылан.

«Кажне цифр шеҥгелне – шӱдо дене книгам лудмаш, неле задаче-влакым решатлымаш да, мутат уке, туныктышын вуйлатымыже да ача-аван полышыжо. Олимпиаде – шуко тошкалтыш гыч иктыже. Умбакыжат ончылно лийза, ме тыланда полшаш эре ямде улына», – каласен пайремле вашлиймаште Лариса Ревуцкая.

Снимкыште: Марий Эл правительствын грантше дене палемдалтше тунемше-влак да нунын туныктышышт Константин Иванов ден Ларисая Ревуцкая дене пырля.

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Ялысе суртлаште канде тул чӱкталтеш

Марий Эл правительстве вуйлатышын алмаштышыже А.А.Сальниковын эртарыме региональный штабыште Марий Элыште газ пучым шупшмо (газификаций) да улшышко ешарен пуртымо лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Эше ик памятник лиеш

Йошкар-Оласе Воскресенский паркыште пожарный ден утарыше-влаклан памятникым шогалтышашлан таче, 27 июньышто, негызлык кӱм пыштат. МЧС-ын Марий Элысе управленийжын пресс-службыжын палемдымыж лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ

«Туныктышо мыняр йодеш, тунар тунемыт»

«Туныктышо мыняр йодеш, тунар тунемыт» Кӱртньым мыняр таптет, тунар пеҥгыдемеш. Айдеме денат тыгак: илышын ик йыжыҥжым сеҥен эртымеке, весыштыже лудаш…

Добавить комментарий