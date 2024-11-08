«Образованийын школ системыжым уэмден вияҥдымаш» федеральный программе кышкарыште Марий Элыштына тений куд школым капитально олмыктымо, нунын материально-технический базыштым кызытсе тунемме средства дене уэмдыме.

Тиде радамыште тыгай общеобразовательный организаций-влак лийыныт: Козьмодемьянск олаште верланыше С.Н.Сивков лӱмеш 3-шо №-ан (снимкыште), Килемар район Арде, Волжский район Пӧтъял, Медведево район Руэм да Звенигово район Красногорский посёлкысо 1-ше №-ан школ-влак.

Тышеч тений 1 сентябрьыште шке омсажым вич школ почын, а кудымшыжо – Звенигово район Красногорский посёлкысо 1-ше №-ан – тений ноябрьлан ямде лийшаш.

Тунемме вер ден йочасад-шамычым уэмден олмыктымо пашалан чыла тӱрлӧ кӱкшытан бюджетла гыч 696,3 миллион теҥгем ойырымо.

Палемдыман, оралтым ачалыме дене пырля школ ден дошкольный организацийлаште электротул, шокшым пуымо, вӱд системылам уэмдыме, тыгак кӱварым, сантехникым, туврашым, тошкатлышым, леведышым да молымат вашталтыме. Тидын деч посна класслам, коридорым, актовый ден спортзал-влакым, столовый-шамычым кызытсе жаплан келшышым ыштыме. Образований качествым саемдаш ик эн у тунемме да технологий оборудованийым, мебельым налме.

«Ик ошкыл почеш весым ыштен, тунемме вер-шамычым шотыш кондена. Йоча-влаклан школ, йочасад мотор, йоҥгата да кызытсе жаплан келшыше лийшаш улыт. Тунемаш сай йӧн лийже манын, республикын бюджетше гыч средствам кучылтына, тыгак элнан президентшын кӱштымашыже почеш илышыш пурталтше федерал программын механизмже дене пайдаланена», – палемден республикым вуйлатыше Юрий Зайцев.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме