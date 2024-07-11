Ик «Кушмо точко» почеш весе

«Образований» национальный проектын «Кызытсе школ» федеральный проектше почеш республикысе общеобразовательный организацийлаште ешартыш шинчымашым налме, тачысе кечылан келшыше оборудованиян тунемме кумдыклам ыштыме паша умбакыже шуйна.
Мутлан, тений 1 сентябрьыште Звенигово лицейыште естественно-научный да технологий направлениян «Кушмо точко» рӱдерым почаш палемдыме. Кызыт тушто пӧлемлам уэмден олмыктат, окнам вашталтат, пырдыж ден туврашым шотыш кондат, а лишыл жапыште мебельым вераҥдат.
Рӱдерыште физике, химий, биологий, экологий, физиологий дене цифр лабораторий-влак лийыт. Тунемше-шамычлан цифр микроскоп, шуко функциян устройство да моло у оборудований дене пайдалаш йӧн ышталтеш.
Тыгаяк «Кушмо точко» тений Волжский районысо Сотнур школышто почылтшаш. Кеҥеж каныш жапыште туштат пӧлем-влакым уэмдат, а вара мебель дене у оборудованийым вераҥдат.
«Кызытсе школ» федеральный проект почешак рӱдолаштына верланыше М.В.Ломоносов лӱмеш лицейыште «Кванториум» йоча технопарклан кабинетлам ямдылат. Уэмден олмыктымо паша июнь тӱҥалтыш гычак ышталтеш, тидлан федеральный бюджет гыч 25 миллион теҥгем ойырымо. Тиде окса дене технопарклан оборудованийым налыт.
Палашлан, тений республикыштына кум «Кванториумым» почаш палемдыме.
Г.Кожевникова