Ик эн тӱҥ паша – полшаш

Депутат-шамычын пашаштышт СВО-н участникше-влак ден нунын ешыштлан полшымо йодыш ик эн тӱҥлан шотлалтеш.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын Социальный политике, тазалык аралтыш да ветеран-влакын пашашт шотышто комитетын председательже Наталья Козлова спецоперацийын участникше-шамыч ден нунын ешыштлан полшымо йодыш дене совещанийым эртарен.
Мероприятийым Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Смирновын темлымыж почеш организоватлыме. СВО-н ветеранже деке отпуск жаплан мӧҥгӧ пӧртылшӧ военнослужащий ден демобилизоватлыме граждан-влак, тыгак нунын родо-тукымышт тӱрлӧ йодыш дене мият. Нунын кокла гыч шукынжо полшымо могай мере дене пайдаланаш праван улмыштым, тидлан кушко каяш кӱлмым огыт пале.
Совещанийыште регионын паша да социальный аралымаш министржын алмаштышыже Эдуард Загрутдинов, Кугыжаныш Погынын Социальный политике, тазалык аралтыш да ветеран-влакын пашашт шотышто комитетшын председательжым алмаштыше, «Защитники Отечества» кугыжаныш фондын регионысо филиалжым вуйлатыше Ренат Магсумов, Марий Элысе муниципал образований-влак советын председательже, Советский районысо депутат-влак погынымашын вуйлатышыже Сергей Халтурин, Шочмо элын сарзыже-влакын ешыштын комитетыштын республикысе штабыштым вуйлатышын алмаштышыже Мария Соловьева да Молодёжный парламент гыч Юлия Жаворонкова лийыныт.
Эдуард Загрутдинов СВО-н участникше-шамыч ден нунын ешыштлан полшымо мере-влак дене палдарен. Тымарте тидлан республикыштына 8,5 миллиард утла теҥгем ойырымо. Кызыт Паша да социальный аралымаш министерстве гоч 200 утла еҥым яра обслуживатлат, 2600 ешлан илыме да коммунал услугылан ыштыме роскотым пӧртылтат. Министерстве «Защитники Отечества» кугыжаныш фонд дене пырля спецоперацийын военный службо гыч кайыше участникше ден инвалидше-влаклан пашаш пураш полша. СВО-што вуйым пыштыше сарзе-шамычын родо-тукымыштлан «Кичиер» санаторийыште каналташ йӧным ышта. Кызыт йочан ава-влаклан сменым ямдыла. СВО участник-шамычын йочаштлан тазалыкым пеҥгыдемдаш полша, У ийлан пӧлекым чумыра.
Республикыштына палемдыме граждан-влаклан тӱрлӧ семын полшаш чапле норматив базым ыштыме, палемденыт совещанийыште. Тыште Кугыжаныш Погынын элнам аралыше-влаклан ешартыш льгото ден гарантийым пуышо регионысо закон-влакым лукмыжымат палемдыман.
Паша да социальный аралымаш министерствын сайтыштыже сарзе-влаклан да нунын ешыштлан полшымо мере-шамычым илышыш пуртымо нерген ятыр увер уло. Но депутат-влакын шонымышт почеш, нунын дене палдарыме йӧн келшышыжак огыл. Чыла полышым направлений (шинчымаш, ЖКХ, пашам муаш полшымаш да молат) да граждан-влакын категорийышт (спецоперацийын участникше да тудын ешыже, демобилизоватлыме гражданин, вуйым пыштыше сарзын ешыже, увер деч посна йомшо военнослужащийын ешыже) дене ончыкташ кӱлеш.
Ренат Магсумовын увертарымыж почеш, «Кугыжаныш услуго» порталыште чыла увер лач тыге пуалтеш. Но полшымо мере-влак дене пайдаланаш праван южо еҥ воткылыште пашам ыштен ок мошто але тудын эсогыл интернетше уке. Тидымак шотыш налын, чыла материалым кагазыш печатлен шаркалаш кӱлеш. Тыгак сарзе-влак ден нунын ешыштлан тиде але вес ситуацийыште кушко мияш кӱлмым але лиймым умылтарыше кагаз лапчыкым (памяткым) ямдылаш уто огыл.
Совещанийыште социальный полышлан эҥертен кертше граждан-шамычын радамыштым кумдаҥдаш, полшымо мере-влакым кызытсе жаплан келыштараш, СВО участник-влакын ешыштлан палемдалтше компенсацийлам индексироватлаш кӱлмӧ нергенат мутланеныт.
Депутат-влак совещанийыште йоҥгалтше чыла темлымашым пашашке налыныт да умбакыже республикын правительствыштыже каҥашаш лукташ пунчалыныт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.