Губернатор деч – премий

Сургутышто илыше чолга марий ӱдырамаш Раисия Сунгурова ХМАО- Югран губернаторжын премийже дене палемдалтын.

 «Хант-Мансий автоном округысо – Юграсе калык-влак кокласе кылым вияҥдымашке надырым пыштымыжлан» тудын мер пашажым тыге палемдыме. Раисия ты регионысо «Марий ушемым» 2019 ий гыч вуйлата, Мер Каҥашын еҥже.

Сургут марий-влак чынжымак шкеныштым чолга ончыктат. Кодшо ийын Раисиян тыршымыж денак «Калык-влак кокласе диалогын кодексше» проектшылан губернатор грантым ойырен. Тений этнофутуризм сынан сӱрет-влакым цифроватлыме дене кылдалтше проектым илышыш шыҥдареныт.

Саламлена тора кундемыште илыше землячкынам сулен налме премийже дене!

Снимкыште: Раисия Сунгурова губернатор Руслан Кухарук дене пырля.

Фотом Руслан Кухарукын Т-каналже гыч налме.

