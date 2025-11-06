Губернатор деч – премий

Сургутышто илыше чолга марий ӱдырамаш Раисия Сунгурова ХМАО- Югран губернаторжын премийже дене палемдалтын.
«Хант-Мансий автоном округысо – Юграсе калык-влак кокласе кылым вияҥдымашке надырым пыштымыжлан» тудын мер пашажым тыге палемдыме. Раисия ты регионысо «Марий ушемым» 2019 ий гыч вуйлата, Мер Каҥашын еҥже.
Сургут марий-влак чынжымак шкеныштым чолга ончыктат. Кодшо ийын Раисиян тыршымыж денак «Калык-влак кокласе диалогын кодексше» проектшылан губернатор грантым ойырен. Тений этнофутуризм сынан сӱрет-влакым цифроватлыме дене кылдалтше проектым илышыш шыҥдареныт.
Саламлена тора кундемыште илыше землячкынам сулен налме премийже дене!
Снимкыште: Раисия Сунгурова губернатор Руслан Кухарук дене пырля.
Фотом Руслан Кухарукын Т-каналже гыч налме.