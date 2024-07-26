Герой-влак кокла гыч иктыже

25 июльышто Нижний Новгородышто Россий Президентын Юл кундем федеральный округышто полномочный представительже Игорь Комаров Владимир Путинын темлыме «Время героев» программын участникше полковник Александр Тихонов дене вашлийын.
– Тиде образовательный программыш 83 военнослужащий – спецоперацийын участникше ушнен. Нуно кугу тергымаш гоч эртеныт. Программын 20 процент утла участникше Юл кундемысе федеральный округысо регионла гыч улыт. Тендан наставникда лияш мылам кугу чап, – каласен Игорь Комаров.
Полковник Александр Михайлович Тихонов – Чуваш Республикысе Яльчики селаште шочын кушкын. СВО тӱҥалме икымше кечыла гычак передовойышто лийын. Боевой задаче-влакым сайын шуктымыжлан вич орден дене палемдальын. Нунын коклаште Мужество орден денат. Кум изак-шоляк Тихоновмыт чыланат спецоперацийын участникше улыт.
«Время Героев» программым Кугыжаныш управлений кӱшыл школ – Президентский академий «Сенеж» управлений мастерской базе пелен илышыш шыҥдара. СВО-н участникше-влак тушто ончыкыжым кугыжаныш кучем ден кугыжаныш корпорацийласе структурлаште пашам ышташ тӱҥалыт да тидлан кугыжаныш управлений шотышто опытым налыт.
– «Время Героев» мылам тиде – шкем вес сферыште терген ончаш да элнам вияҥдымашке надырым пышташ сай йӧн, – палемден полковник Александр Тихонов.
Александр Тихонов але марте Оренбург областьыш миен толын. Тушто Игорь Комаровын вуйлатымыж почеш эртарыме совещанийыште, Российыште икымше президентский кадет училищыште, Оренбургысо кугыжаныш университет пеленысе Военный тунемме рӱдерыште лийын, тыгак Кугыжаныш вуйлатышын приемныйжын пашаж дене палымым ыштеныт. Лишыл жапыште тудо Нижний Новгородышто РФ Президентын Юл кундем федеральный округышто полномочный представительжын аппаратыштыже стажировкым эрташ тӱҥалеш.
Л.Камалетдинова