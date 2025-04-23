Герой нерген палдарынет? Ушно!

Тений 25 апрель гыч 20 май марте «Школышто тунемше-влаклан тӱвыра» проект кышкарыште Россий кӱкшытан «Летопись сердец» акций эрта.
Патриотизм шӱлышан мероприятий Отечествым аралышын идалыкшылан да Кугу Отечественный сарыште Сеҥымашлан 80 ий теммылан пӧлеклалтеш.
Тӱҥ шонымашыже – йоча-влакым элнан историйже дене кылдалтше героический пример-влак (Кугу Отечественный сар, специальный военный операций годым, тыгак Афганистанысе, Чечнясе да Сирийысе боевой действийлаште лийше) дене палдараш.
Акций годым тунемше-шамыч усталык таҥасымашыш ушнен да сылнымут («Кундемемын але ешемын Геройжо нерген ойлымаш»), кинематографий («Кундемемын але ешемын Геройжо нерген фильм») направленийла дене моштымашым ончыктен кертыт. Тидлан тыгай номинаций-влак дене пашам ямдылыман.
Йодмашым 2025 ий 20 май марте пуаш лиеш.
Эксперт комиссий эн оҥай шӱдӧ пашам ойыра, нуным 20 июньышто «Культурадляшкольников.РФ» порталтыште савыктат.
Г.Кожевникова
Фотом «Культурадляшкольников.РФ» сайт гыч налме