Вузыш– унала
Физике тӱняш шыҥаш
Марий кугыжаныш университетын энергийым перегыме да ушан технологий лабораторийыштыже тунемше-влак дене вашлиймаш эртен.
«Россеть» компаний-влак группын пашалан кумылаҥдыме проектше дене келшышын, тушко Медведево посёлкысо 3-шо №-ан школын энергокружокышкыжо коштшо-влакым чумырымо. Электроэнергетике факультетын деканже, технике шанче кандидат, доцент Сергей Волков отрасльлан специалист-влакым ямдылымаште республикысе тӱҥ вузын «Мариэнерго» филиал дене пашам пырля ыштымышт нерген каласкален. Факультетыште туныктымо годым молан тӱткыш ойыралтме да студент-влаклан могай йӧн пуалтме нерген радамлен.
Тунемше-влак преподаватель-шамыч дене вашлийыныт. Электровийым ситарыме да технике диагностике кафедрым вуйлатыше, технике шанче кандидат, доцент Ильсур Гарипов энергийым ситарыме да ушан технологий лабораторийысе оборудованийын мом ыштен кертмыж дене палдарен. А электромеханике кафедрым вуйлатыше, технике шанче кандидат, доцент Алексанр Орлов Тесла трансформатор дене опытым ончыктен, физике тӱняш шыҥаш, элетромагнитный полеште электрозарядым да газ волгалтмым эскераш йӧным пуэн.
Студент-влак тунемше тӱшкам мӧҥгыштӧ электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме правил дене палдареныт, видеороликым ончыктен, энергетике профессийым чын ойырен налмышт нерген каласкаленыт.
«Мариэнерго» филиал шкежат школла дене кылым пеҥгыдемден толеш да энергокружокыш коштшо-влаклан тӱрлӧ мероприятийым эртара. Тыге инженер специальностьлан кумылаҥда да самырык тукымлан электроэнергетикыш корным почеш.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: энергокружокыш коштшо-влак – университетын электроэнергетике факультетыштыже.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.