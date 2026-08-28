Профсоюз спартакиаде
Эстафете, волейбол, теннис
«Мариэнерго» филиал Профсоюз-влакын спартакиадыштышт ший ден бронзо медальым сеҥен налын.
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын пашаеҥже-влак «Россий Электропрофсоюз» республик организацийын кубокшо верч Профсоюз-влакын XIX спартакиадыштышт таҥасеныт. Сеҥымаш верч тыгак «Т Плюс» ПАО-н Марий Эл ден Чуваший филиалжын сборныйжо вийжым терген.
«Мариэнерго» деч управленийын, Йошкар-Ола, Курыкмарий, Волжский да Шернур профсоюз цехком-влакын командышт лийыныт. Спортлан кумылан-влак вич вид: куштылго атлетике дене эстафете, волейбол, стритбол, дартс да ӱстембал теннис – дене таҥасеныт.
Спартакиадыште «Т Плюс» ПАО-н Марий Эл ден Чуваший филиалжын сборныйжо икымше верым налын, кокымшо верым – «Мариэнергон» Шернур командыже, кумшым – «Мариэнерго» управленийын сборныйжо.
Сеҥыше ден призёр-влак медаль, диплом да шарнымашан пӧлек дене палемдалтыныт. Чыла командылан спорт ӱзгарым налаш сертификатым пуымо.
«Россий Электропрофсоюз» республик организацийын да «Мариэнерго» филиалын профсоюз организацийжын председательышт Ольга Колтыгина таҥасымашке ушнышо-влаклан эреак спортлан кумылан лияш да у сеҥымашке шуаш тыланен.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: модмо тат.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.