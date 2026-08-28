МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Эстафете, волейбол, теннис

Юрий Исаков Комментарий Материалым 35 гана онченыт

Профсоюз спартакиаде

Эстафете, волейбол, теннис

«Мариэнерго» филиал Профсоюз-влакын спартакиадыштышт ший ден бронзо медальым сеҥен налын.

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын пашаеҥже-влак «Россий Электропрофсоюз» республик организацийын кубокшо верч Профсоюз-влакын XIX спартакиадыштышт таҥасеныт. Сеҥымаш верч тыгак «Т Плюс» ПАО-н Марий Эл ден Чуваший филиалжын сборныйжо вийжым терген.

«Мариэнерго» деч управленийын, Йошкар-Ола, Курыкмарий, Волжский да Шернур профсоюз цехком-влакын командышт лийыныт. Спортлан кумылан-влак вич вид: куштылго атлетике дене эстафете, волейбол, стритбол, дартс да ӱстембал теннис – дене таҥасеныт.

Спартакиадыште «Т Плюс» ПАО-н Марий Эл ден Чуваший филиалжын сборныйжо икымше верым налын, кокымшо верым – «Мариэнергон» Шернур командыже, кумшым – «Мариэнерго» управленийын сборныйжо.

Сеҥыше ден призёр-влак медаль, диплом да шарнымашан пӧлек дене палемдалтыныт. Чыла командылан спорт ӱзгарым налаш сертификатым пуымо.

«Россий Электропрофсоюз» республик организацийын да «Мариэнерго» филиалын профсоюз организацийжын председательышт Ольга Колтыгина таҥасымашке ушнышо-влаклан эреак спортлан кумылан лияш да у сеҥымашке шуаш тыланен.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: модмо тат.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кол модаш тӱҥалеш

Куйбышев водохранилищын Марий Элыште верланыше кумдыкыштыжо промышленный да любительский амал дене колым кучымо пашам саемдаш манын, вӱдысо биологий ресурс лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Уэш Марий паркыш погынат

Тений кеҥежым, 30 июль – 8 августышто, Йошкар-Оласе Марий паркыште пу гыч пӱчкедыше-влакын «Марий калыкын легендыже-влак»  II всероссийском фестиваль-конкурсышт лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

У сезонлан – кызытак

Олмыктат У сезонлан – кызытак «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже олмыктымо кампанийлан кӱлын пижын. Электросеть комплексым лудаш…

Добавить комментарий