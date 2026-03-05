УВЕР ЙОГЫН

Эше ик лекторий да лектор

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 14 гана онченыт

 

4 мартыште Йошкар-Оласе художественный школ пеленысе Креатив индустрий школышто «Знание» Россий обществын лекторийже почылтын.

Пайремлын эртыше мерпоприятийыште Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Ивановым  «Знание» Россий обществын лекторышкыжо пуртеныт.

Ты кечын школышто  россий телевӱдышӧ, продюсер, режиссёр, театр да киноактёр, педагог Владимир Глазунов дене усталык вашлиймаш лийын. «Поэзийын шӧртньӧ йӱкшӧ» семын палыме уна «Почеламутым кузе йӧратен шындаш да мутланаш тунемаш» теме дене шуко оҥайым да пайдалым каласкален. Мутланымаш «Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем» спектакль йыр лийын. Владимир Глазунов погынышо-влаклан сценыште чын да моторын мутланыме да моло нерген каласкален.

Г.Кожевникова

Михаил Скобелевын фотожо

УВЕР ЙОГЫН
