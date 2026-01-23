Шекланыза
Эрыктыман, но эскерыман
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын пашаеҥже-влак энергообъект лишне оралте леведыш гыч ийым але лумым эрыктыме годым электролӱдыкшыдымылык правилым шукташ кӱлмӧ нерген ушештарат.
Регионышто лум шуко толмылан да левыктен кылмыктымылан кӧра леведыш тӱр гыч ият камвозын, лумат мунчалтен волен кертеш. А тидыже электролинийлан лӱдыкшым ышта.
Электролиний ынже кӱрылт, тушеч эртыше эҥгекыш ынже логал да тул толмым ынже чарне манын, теве мом шотыш налман:
– электровоштыр ӱмбаке лум чумырка але кугу ий волен кайыме марте шуктыман огыл;
– кӱрылтшӧ воштырым ужыда гын, ида тӱкӧ, 8 метр деч чак ида лишем;
– кӱрылтыш нерген вигак верысе администрацийыш але РЭС-ыш увертарыза;
– энергетик-влакын аварийный бригадышт толмешке, кӱрылтшӧ воштыр деке еҥ але животный ынже логал манын эскерыза;
– леведыш гыч ий ден лумым эрыктыме жаплан воштырым рончаш кӱлеш гын, эрыктыме пашалан пижме деч ончыч РЭС гыч энергетик-влакым ӱжыктыза.
Ушештарена, электролиний кӱрылтмӧ нерген але электровийым ситарыме моло йодыш шумлык энергетик-влакын шокшо линийышкышт 8-800-220-0-220 телефон дене (кӱчык номер – 220, яра, кече мучко) йыҥгыртыман.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: леведыш гыч лумым эрыктат.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.