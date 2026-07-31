УВЕР ЙОГЫН

Эрыктет – азап деч утлет

Юрий Исаков Комментарий Материалым 46 гана онченыт

Пысман

Эрыктет – азап деч утлет

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже идалык тӱҥалтыш гыч электролиний трассыште 450 гектар кумдыкым пушеҥге ден вондер деч эрыктен.

Тидыже идалыкаш планын (760 гектар) пелыж деч утларак лиеш. Ты шотышто кугурак паша Медведево, Курыкмарий, Юрино, Советский, Параньга, Кужэҥер районлаште да У Торъял округышто шукталтын.

Йырвеллан ышталтше удам иземдышашлан да эрыктымын пайдалыкшым кугемдышашлан «Мариэнерго» пушеҥге укшла ден вондерлам пӱчкеден тыгыдемдыше мульчерым кучылтеш. Тыгай спецтехнике чыла кушкылым шанчашыш савыра, сандене  тудым чумырымо ок кӱл. Тыге кид дене ыштыме паша шагалемеш, лектыш кугемеш, финанс роскот иземеш, жап шагалрак кая.

Электролиний шуйналтме пысманым эрыктымаш виян мардеж але лум-йӱр годым укш камвочмылан але пушеҥге йӧрлмылан кӧра тул йӧралтме деч утлаш полша.

Электровийым ӱшанлын да сайын ситарен шогышашлан шыже-теле сезон вашеш электросеть комплексым ямдылен шуктымаште трассым эрыктымат пеш кӱлешан, палемден «Мариэнергон» директоржо Сергей Хлусов.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: электролиний шуйналтме пысман эрыкталтеш.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Воткыл лаштык-влакым пайдалын вӱдынет?

Марий Элыште «Знаний» обществе пайдале коммуникаций сымыктыш теме дене лекцийым эртарен. Самырык-влак дене республикысе Креативный индустрий рӱдерым вуйлатыше Лея лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кушмо верыштым алмашташак тыршыман

«Сурт-пече» газетын 11-ше №-ан газетыште лудын кертыда. Пагыт паша Кушмо верыштым алмашташак тыршыман  Чаманен каласыман, чыла пакчазыжак огыл шке лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Пайрем толеш да кая…

У ий да Рошто йӱдым, тыгак теле каникул жапыште вашкеполыш станцийыш молгунамсе деч 10-15 процентлан чӱчкыдынрак йыҥгыртат. Медик-влак ола лудаш…

Добавить комментарий