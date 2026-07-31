Пысман
Эрыктет – азап деч утлет
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже идалык тӱҥалтыш гыч электролиний трассыште 450 гектар кумдыкым пушеҥге ден вондер деч эрыктен.
Тидыже идалыкаш планын (760 гектар) пелыж деч утларак лиеш. Ты шотышто кугурак паша Медведево, Курыкмарий, Юрино, Советский, Параньга, Кужэҥер районлаште да У Торъял округышто шукталтын.
Йырвеллан ышталтше удам иземдышашлан да эрыктымын пайдалыкшым кугемдышашлан «Мариэнерго» пушеҥге укшла ден вондерлам пӱчкеден тыгыдемдыше мульчерым кучылтеш. Тыгай спецтехнике чыла кушкылым шанчашыш савыра, сандене тудым чумырымо ок кӱл. Тыге кид дене ыштыме паша шагалемеш, лектыш кугемеш, финанс роскот иземеш, жап шагалрак кая.
Электролиний шуйналтме пысманым эрыктымаш виян мардеж але лум-йӱр годым укш камвочмылан але пушеҥге йӧрлмылан кӧра тул йӧралтме деч утлаш полша.
Электровийым ӱшанлын да сайын ситарен шогышашлан шыже-теле сезон вашеш электросеть комплексым ямдылен шуктымаште трассым эрыктымат пеш кӱлешан, палемден «Мариэнергон» директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: электролиний шуйналтме пысман эрыкталтеш.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.