Эртыше шуматкечын Шернур округышто «Кукнур кече» пайрем 33-шо гана эртыш

Ший гай корно Кукнурыш наҥгая
Эртыше шуматкечын Шернур округышто «Кукнур кече» пайремым 33-шо гана эртарышт.
Тудын историйжым шарналташ «Марий Эл» газетыште савыкталтше фото ден возымо статья-шамыч полшат. Молан манаш гын кажне ийын гаяк ты меропрятийыште мемнан журналист-влак лийыныт.
Тений участник-влакын парадыштым Российын, Марий Элын да Шернур округын гимнышт почеш флагым нӧлталме дене почыч. Шернур кундемын ынде шке гимнже йоҥга. Але марте флагым Кукнурын гимнже дене нӧлтат ыле. А ты шерге мурым садак чылан пырля йоҥгалтарат.
Эр йӱрлан кӧра баскетбол дене турнирым гына спортзалыш кусараш логалын. моло мероприятийже стадион кумдыкышто эртен, моткоч йӧнан – еҥ-шамыч тыштак футболым, кирам нӧлтымым, концертым ончат, пазарышкат «пурен лектыт», мастер-классымат эскерат.
Кукнур волостьын кубокшо верч футбол дене мини-турнирыш индеш команде ушнен: «Кукнур», «Шернур», «Акпатыр» (Шернур), «Союз-Победа» (Чашкаял), «Нива» (Мустай), «Семол» (Кугэҥер), «Чисола», «Олор» (Параньга), «Торпедо» (Киров областьысе Советск ола). Эн самырык команде – «Чисола», тудым тений чумырены. Сеҥышыш «Кукнур» лектын.
Турнирын тӱҥ судьяже Андрей Колесниковын палемдымыж почеш, тынар кужу жап кӱрылтыш деч посна эртарыме любительский футбол турнир Марий Элыште тетла нигуштат уке. Тиде йӱлам Кукнурышто пеҥгыдын кучат. Таҥасымашым ты ганат Россий кӱкшытан судья-влак, Олег Поглазов ден Владимир Перевалов, эскереныт.
Юрий Зонов лӱмеш турнирыште кирам (16 кг) нӧлтымӧ дене адакат Кужэҥер кундемысе Тумньымучаш ял гыч Александр Иванов 1-ше верым налын кайыш. Ончыч Кукнур гыч Эдуард Киткаев эре сеҥа ыле, вара Аптулят гыч – Александр Темешев, ынде икмыняр ий почела, манаш лиеш – Александр Иванов. Ты гана тудо пеленже эше кок еҥым конден. Чылаже кудытын таҥасеныт. А кушто верысе патыр-шамыч?
Кукнур школын тунемшыже Даниил Горинов шун гыч ненчаш кумылан, 2-3 минутышто шинчал ате ямдат лие. Туныктышыжо Валентин Алгаев дене шун гыч тӱрлӧ настам ышташ заказым наледышт. «Кажнылан тыгай мастарлык огеш пуалт», – мокталтыш шке тунемшыжым Валентин Петрович.
Марий Йӱштӧ Кугызан илемже гыч шыже пагытлан келыштарыме кудо шкеж деке ӱжын. Кечывал концертыште «Пеледыш» фольклор ансамбль ден пошкудо Киров кундемысе Лошкари ял гыч толшо уна-влак муреныт, самырык гармоньчо да мурызо Кирилл Новоселов шке пошкудыжо-влаклан мурпӧлекым ыштен. Шочмо кундемыште чон куан дене муреныт Марий Элын сулло артистше Любовь Купсольцева, Людмила Конакова, Людмила ден Андрей Купсольцевмыт. А каныме касыште Сергей Пакеев ден Александр Марков куандареныт.
Калыкым пайрем дене Шернур муниципальный округын администрацийжым вуйлатыше Александр Кугергин, округысо икымше созыв депутат-влак погынымашын депутатше Василий Пехметов, тӱвыра пӧлкам вуйлатыше Ирина Казанцева, Мер Каҥаш вуйлатышын икымше оналмашыже Валерий Мочаев саламленыт, шочмо кундемым йӧратыме кумылым нӧлтышӧ кечым ий гыч ийыш вияҥден шогымылан тауштеныт.
Йошкар-Оласе Кукнур землячестве лӱм дене меат саламлышна, эн илалше, тений шочшо икшыве, шуко шочшан еш, лӱмгечым палемдыше-влаклан пӧлекым ыштышна.
Пытартыш жапыште ты кундемыште илышым саемдыме паша, чынже денак, шуко ышталтын. Эшполдо ден Кускин марте корно ший гай волгалтеш. А 17 ялыш газым иктаж гана пуртен шуктат манын, иктат ӱшанен огыл. Йӱштӧ Кугыза илемат кугу парышым пуа, социальный пӧрт-влакымат чоҥеныт. Кукнур кундемыш толыда гын, школыш пурен лекде ида кай. Тоштер пӧлем-влак материаллан поян улыт, оралтым гын национальный проект дене тугае моторын уэмден тӧрленыт, эсогыл угыч тунемаш кайымет шуэш.
А пӱртӱсшӧ тушто могай сылне! Шочмо-кушмо верым умбакыже шӱкшак деч эрыктен тӱзатен шого, да иле да иле. Лач паша вер дене утыжым моктанаш нимом, манмыла, пашаеҥым пӧрт ончычак шынден нагаят: мыняржым республикысе кугурак предприятийыш, мыняржым – пошкудо Киров областьысе фабрикыш, эсогыл йӱдвелышкат… Но куандара теве мо – нуно чыланат шочмо мландыштак сурт-печым кучат. А каныш кечылан ма кугу пайремлан Йошкар-Ола гыч самырык еш-шамыч ача-ава деке вашкат, кугурак сомылым шукташ полшат, мончаш пурат, вий-куатым налыт.
Светлана Пехметова.
Светлана Пехметован да ФК «Кукнур» соцкыл лаштык гыч налме фото.