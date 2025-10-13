Марий Элыште кыдалаш профессионал образований системын пашаеҥже-влакын республик кӱкшытан II форумышт лийын.
Тений тудо Россий кыдалаш профессионал образованийлан 85 ий теммылан пӧлеклалтын.
Регионыштына тудын вияҥмыжым мероприятийын «У старт: эрласе профессий таче тӱҥалеш!» иммерсивный ончерыштыже палдареныт. Туштак республикысе кыдалаш образованийым пуышо тунемме вер-влак партнёрышт дене пырля производство моделирований да усталык лабораторий кумдыклам ямдыленыт. Нунын коклаште шке сеҥымашышт дене Марий Элын чоҥымаш да корно отрасль дене ончыкылык специалист-влакым ямдылыше кок техникумжо палдарен.
Форумын мастер-класслашкыже 8-9-ше класслаште тунемше 300 наре ӱдыр-рвезе ушнен.
Пленарный заседанийыште Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев лийын. Тудо участник-влакым лӱмгече дене саламлен да палемден: кыдалаш профессионал образований – «талант-влакын фабрикышт», тудо квалификациян пашаеҥ-влакым миллион дене ямдылен луктеш. Техникум ден колледжым тунем пытарыше-влак кокла гыч 86 процентше пашам ышташ кундемыштынак кодеш
«Россий президент Владимир Владимирович Путин моткоч кӱлешан задачым шынден – экономикын ик эн кӱлешан секторжо-влаклан пашазе кадрым ямдылыме пайдале системым (тышке шуко профилян тунеммашат, компетенций-влакым вияҥдымашат пурат) ышташ. Тиде кӱштымашым ме шуктена. Марий Элыште кугу тӱткыш кыдалаш профессионал образований тӧнеж-влакын материально-технический базыштым пенгыдемдымылан ойыралтеш», – каласен регионым вуйлатыше.
Тудын мутшо почеш, тений республикыште кыдалаш профессионал образований системын инфраструктуржым уэмдаш 130 миллион наре теҥгем ойырымо. Тиде оксам ныл техникумышто кызытсе жаплан келшыше мастерскойым ышташ кучылталтеш. Кум актовый залым, тынарак спортзалым, бассейным капитально олмыктымо. Тений тыгак студент-влаклан 400 учебникым налме.
«Профессионалитет» федерал проект почеш ялозанлык ден радиоэлектронике сферлаште тунемме-производство кластер-влак пашам ыштат. Тений 1 сентябрьыште республикыштына чоҥымо отрасльлан да транспорт секторлан эше кок тыгай рӱдерым почмо.
«Марий Эл Республикысе кыдалаш профессионал образований. Ончыкылыкын историйже» теме дене эртыше тенийысе форум 500 утла участникым иквереш чумырен. Тудо кучемысе органын енже, предприятийлам вуйлатыше да студент-влак коклаште вашкылым пеҥгыдемдыме кумдык лийын.
Форумышто Марий Элым вуйлатыше кыдалаш профессионал образований системын ик эн ончыл пашаеҥже-влаклан кӱкшӧ наградым кучыктен да сай паша лектышым, сеҥымашым тыланен.
Марий Элым вуйлатышын, Марий Эл образований да науко министерствын тг- каналысе лаштыклаштын уверышт негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Элым вуйлатышын тг-каналысе лаштыкше гыч налме