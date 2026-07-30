У закон
Эҥгекыш логалшылан полыш
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев пашам айда-лийже ыштыше подрядчиклан кӧра эҥгекыш логалше граждан-влаклан полшымо нерген законеш кидпалым пыштен.
Закон илыме верым шке кӱшеш чоҥыктымо годым подрядчиклан кӧра эҥгекыш логалше граждан-влаклан полшышаш. Тудо 2025 ий 1 март йотке подряд договорым ыштыше граждан-влакым авалта. Вет тунам оксам подрядчиклан вигак тӱленыт да тыге ондалалт кертыныт. А кызыт окса пӧртым чоҥен пытарымеш банкыште почмо эскроу-счётыш пышталтеш, тыге ӱшанлын аралалтеш.
Республикыште илыше-влакын йодмышт почеш регион вуйлатышын тӱҥалтышыж дене ямдылыме документым Марий Эл Кугыжаныш Погын сайлан шотлен.
Идалык ончыч республик вуйлатыше илыме верым шке кӱшеш чоҥыктышо да эҥгекыш логалше-влакын инициативный группышт дене вашлийын. Шукышт пачерыштым ужаленыт, ипотекым налыныт да подрядчиклан тӱленыт, но пӧртым чоҥен шуктыдымылан кӧра илыме вер деч посна кодыныт. Тыгай годым полышым пуымо федерал механизм лийын огыл. Сандене ты шотышто икымше ошкылым ышташ шонен пыштыме.
Тиде айда-лийже ыштыше подрядчиклан кӧра неле ситуацийыш логалше-влаклан адресно полшымо йӧн. Кӧн вес илыме верже уке, тугайлан посна тӱткыш ойыралтеш.
Марий Эл вуйлатыше депутат-влакын ик йӱк дене сайлан шотлымыштлан, правительствын задачым решатлаш келшыше йӧным радамлен ончыктымыжлан тауштен да палемден: граждан-влакын йодмашышт ты законын негызышкыже савырнен.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: Юрий Зайцев законеш кидпалым пыштен.
Денис Речкинын фотожо.