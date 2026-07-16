Шотыш налза
Эҥгек марте шуаш огыл манын…
«Мариэнергон» специалистше-влак электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме правилым шукташ кӱлмӧ нерген дачник ден садовод-влаклан ушештарат.
Кугу эҥгек марте шуаш огыл манын, энергообъектлам аралыме кумдыкым палыман да нунын чекыштым шотыш налман. Вет электровоштыр ден кабель линий-влак дачысе оралте, озанлык, сад да йыраҥла воктечынак эртат.
Электролинийым аралыме кумдык линий деч кок велкылат тыге шотлалтеш: 0,4 киловольт куатанлан – 2 метр, 10 киловольтанлан – 10 метр, 35 киловольтанлан – 15 метр, 110 киловольтанлан – 20 метр дене.
Электровоштырыш иктаж-мом лупшал сакаш але кудалташ, электромеҥгыш кӱзаш але тӱкнаш шучко, вет технический экшык годым объект напряжениян лиеш. Напряжениян годым объектыш от тӱкнӧ гынат, колымешке сусырген кертат – электровий тора гычат пуштын сеҥа.
Кӱрылтшӧ электровоштыр деке 8-10 метр деч чак лишемаш ок лий – тудын йыр кугу напряжений шарла, тушечын ошкылын огыл, а комбыла йол нӧлталде шӱдырен гына лекташ лиеш.
Электролинийым аралыме кумдыкышто дачым, мончам, гаражым чоҥаш да йыраҥым ышташ чаралтеш. Линий воктене чоҥымо, мландым пургедме, грузым оптымо-ястарыме пашам энергетик-влак дене кутырен келшен гына шукташ лиеш.
«Мариэнерго» ушештара: пӧртыш але даче участкыш пуртымо электросеть воктене пашам ышташ шонеда гын, тылеч ончыч тендан илемдам обслуживатлыше РЭС-ыш лекман да тулым жаплан йӧртымӧ нерген кутырен келшыман.
Энергетик-влак шкендан лӱдыкшыдымылыкда нерген шоналташ да тыглай правиллам шотыш налаш йодыт. Тыге гына азап лийме да тул йӧралтме деч утлаш лиеш.
РЭС-влакын телефоныштым https:/mrsk-cp.ru/ сайтыште да энергетик-влакын шокшо линийышкышт 8-800-220-0-220 (кӱчыкшӧ – 220) номер дене йыҥгыртен (кече мучко яра) пален налаш лиеш.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: даче урем дене электролиний шуйна.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.