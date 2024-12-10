Энергетике

Энергокружок – тиде ончыкылык

«Рӱдӧ Россетьын» авалтыме 20 регионышто энергетик профессийын негызше дене палдарымашке виктаралтше шкешотан тунемме проект илышыш пурталташ тӱҥалын – энергокружок-влак почылтыт. Да кызыт нуно утыр вияҥ толыт. Тушко индешымше классыште тунемше 360 ӱдыр-рвезе ушнен.

Энергокомпанийын генеральный директоржо Игорь Маковскийын ойлымыж почеш, самырык-влак дене пашам ыштымаш компанийын кадр политикыжын ойыраш лийдыме ужашыжлан шотлалтеш, да тиде проект рвезынекак энергетике деке лишемдышаш.

Программе почеш тунемше-влак Сетьым виктарыме рӱдерыш, «Энергетик» профессионал тунемме рӱдерыш, диспетчер пунктлашке, подстанцийыш, моло электросеть объектыш толедат, ончыл технологий да отрасльыште кӱлешан профессийла дене палыме лийыт.

Энергокружоклаште лабораторный пашамат, экспериментымат ыштылыт. Тидын годым электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланымылан кугу тӱткыш ойыралтеш.

Программым «МЭИ» НИУ-н преподавательже-влак дене пырля ямдылыме да физикым келгынрак тунеммашке, ОГЭ-м сайын сдатлымашке, профессийым шоненак ойырен налмашке виктарыме.

«Специалистым куштен ямдылымаш вузыш тунемаш пурымо деч палынак ончыч тӱҥалеш. Ме школышто тунемше-влакым энергетик профессий дене палдараш веле огыл, а тудын кӱлешлыкше, ончыкылыкшо нерген практике гоч умылышт да тудым шоненак ойырен налышт манын тыршена. Энергокружок – отрасльын ончыкылыкышкыжо инвестиций, тудын пеҥгыдылыкше да вияҥмашыже», – каласен Игорь Маковский.

Юрий ИСАКОВ ямдылен

Фотом ИнформБюрон телеграм-каналже деч налме