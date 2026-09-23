Звенигово районысо рӱдӧ больницышке вучыдымо уна-влак – Волжский рӱдер гыч тулык да ача-ава полыш деч посна кодшо йоча-шамыч – миеныт.
Рӱдерын директоржо Татьяна Захарован вуйлатымыж почеш толшо ӱдыр-рвезе-шамыч шукерте огыл почылтшо у ӱдырамаш консультацийлан «Инженерий» мастерскойыштыжо шке кид дене ямдылыме кок пӧлекым конденыт: иктыже ончыкылык ава-шамычлан икшывын пиалжым почын ончыкта, весыже эн сай жапым шотла.
«Еш» национальный проектын полшымыж дене почмо ӱдырамаш консультаций Провой кундемыште илыше 11 тӱжем утла ӱдырамашым обслуживатла. Тыште медперсоналлан пашам ышташ, пациент-влаклан эмлалташ сай йӧным ыштыме – ача-аван йӧратен да шыматен ончымышт деч посна кушшо икшыве-шамыч шокшо еш пыжаш ден пиалан йоча пагытым ушештарыше тыгай верым арам ойырен налын огытыл, очыни…
Звенигово районысо рӱдӧ больницын тӱҥ врачше Михаил Охотников шкешотан пӧлеклан уло шӱм-чонжо дене тауштен да вашеш чапле шере кочкышым кучыктен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын пресс-службыжын фотожо.