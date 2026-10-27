МАРИЙ ТӰНЯ

«Эн сай муро»

Светлана Носова Комментарий Материалым 44 гана онченыт

Пошкырт кундем Пӱрӧ оласе тӱвыра пӧртыштӧ  «Эрвел» радион «Эн сай муро»лӱман икымше концертше эртен.

Тусо марий радио 2023 ий гыч пашам ышта. Концерт вучымо лийын да марий муро пайремыш савырнен. Ик сценыште Башкортостан, Татарстан, Марий Эл гыч артист-влак шке усталыкыштым ончыктеныт. Кажныжым зал шокшын вашлийын. Концертым мемнан республикысе Марий тӱвыра рӱдерын пашаеҥже Сергей Карпов ден Мишканысе Марий историй-тӱвыра рӱдерын тӱҥ специалистше Алексей Ибулаев (Васли Ольош) вӱденыт.

Сценыш лекше ятыр мурызо ден усталык коллективын лӱмышт калыкыште палыме улыт: Пошкырт вел гыч «МуроЭм» марий муро калык ансамбль, ВАсли Ольош, Лиана Миннулина, Геннадий Тимеряев, Арсений Андреев, Артур Ижболдин, Раиса Кубатуллина, Руслан Янцитов да молат. Марий Эл гыч тушто Марий тӱвыра рӱдерын пашаеҥже-влак Наталья Богданова ден Ксения Черёмушкина, Шернур район гыч Александр Иванов куандареныт.

«Концерт ик шӱлыш дене эртен, ончаш толшо-шамычын кумылыштым налын да ончыктен – муро регион да тукым ден тукымым ушышо йылмыш савырна», – увертарен шке лаштыкыштыже Мишканысе историй-тӱвыра рӱдер.

Снимкыште: концерт годым.

Мишканысе Марий историй-тӱвыра рӱдерын воткыл лаштыкше гыч налме фото.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ТӰНЯ ПӰСӦ ЙОДЫШ УВЕР ЙОГЫН

Мари парк лийшаш!

«Оласе йырвелым йӧнаным ыштымаш» («Формирование комфортной городской среды») федерал программе почеш олалаште калык тӱшкан коштмо мер кумдыкым тӱзатат. Могайым лудаш…
МАРИЙ ТӰНЯ

«Тудын кӱкшытыш шуаш мыланем жап кӱлын»

Кызыт Свердловск область Полевской оласе Историй тоштерыште марий ӱдыр Татьяна Жаркован усталыкше дене палдарыше ончер эрта. Тушто тудын кид лудаш…
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО МАРИЙ ТӰНЯ МЕР ИЛЫШ ТЕАТР ӰДЫРАМАШ КОРНО ФИНН-УГОР ТӰНЯ

Тыршымылан ак – Венгрийын орденже

Финн-угор шанчызе-влак коклаште Маргарита Нифонтовна Кузнецован лӱмжӧ кумдан палыме. Тудо – философий магистр, филологий науко кандидат, философий доктор. Учёный лудаш…

Добавить комментарий