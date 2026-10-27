Пошкырт кундем Пӱрӧ оласе тӱвыра пӧртыштӧ «Эрвел» радион «Эн сай муро»лӱман икымше концертше эртен.
Тусо марий радио 2023 ий гыч пашам ышта. Концерт вучымо лийын да марий муро пайремыш савырнен. Ик сценыште Башкортостан, Татарстан, Марий Эл гыч артист-влак шке усталыкыштым ончыктеныт. Кажныжым зал шокшын вашлийын. Концертым мемнан республикысе Марий тӱвыра рӱдерын пашаеҥже Сергей Карпов ден Мишканысе Марий историй-тӱвыра рӱдерын тӱҥ специалистше Алексей Ибулаев (Васли Ольош) вӱденыт.
Сценыш лекше ятыр мурызо ден усталык коллективын лӱмышт калыкыште палыме улыт: Пошкырт вел гыч «МуроЭм» марий муро калык ансамбль, ВАсли Ольош, Лиана Миннулина, Геннадий Тимеряев, Арсений Андреев, Артур Ижболдин, Раиса Кубатуллина, Руслан Янцитов да молат. Марий Эл гыч тушто Марий тӱвыра рӱдерын пашаеҥже-влак Наталья Богданова ден Ксения Черёмушкина, Шернур район гыч Александр Иванов куандареныт.
«Концерт ик шӱлыш дене эртен, ончаш толшо-шамычын кумылыштым налын да ончыктен – муро регион да тукым ден тукымым ушышо йылмыш савырна», – увертарен шке лаштыкыштыже Мишканысе историй-тӱвыра рӱдер.
Снимкыште: концерт годым.
Мишканысе Марий историй-тӱвыра рӱдерын воткыл лаштыкше гыч налме фото.