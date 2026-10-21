Электрон дневник да журнал

Республикысе школлаште тенийысе тунемме идалык тӱҥалтыш гыч кызыт марте электрон журналыште чылаже 1,6 миллион оценке уло.
А мӧҥгысӧ пашаже тушто – 297, 7 тӱжем. Кажне кечын электрон журналым да дневникым регионыштына илыше 43,8 тӱжем утла еҥ онча.
Марий Элын Образований да науко министерствыжын увертарымыж почеш, образований системыште цифран платформо дене пайдаланыме шотышто республикнан показательже сай.
«Ик арняште туныктышо-влак электрон жневникыш оценкым шынден шуктат. Ончыкыжым ты пашам вияндаш регионын куатше уло», – палемден «Дневник.ru» ООО-н генеральный директоржо Алексей Татаринов.
Цифран платформо дене Марий Элыште кызыт 243 школ пайдалана, системыште чылаже 6,9 тӱжем туныктышо, 83,2 тӱжем тунемше да 62 тӱжем ача-ава регистрироватлалтыныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.