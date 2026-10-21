ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Электрон дневник да журнал

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 35 гана онченыт

 

Республикысе школлаште тенийысе тунемме идалык тӱҥалтыш гыч кызыт марте электрон журналыште чылаже 1,6 миллион оценке уло.

А мӧҥгысӧ пашаже тушто – 297, 7 тӱжем. Кажне кечын электрон журналым да дневникым регионыштына илыше 43,8 тӱжем утла еҥ онча.

Марий Элын Образований да науко министерствыжын увертарымыж почеш,  образований системыште цифран платформо дене пайдаланыме шотышто республикнан показательже сай.

«Ик арняште туныктышо-влак электрон жневникыш оценкым шынден шуктат. Ончыкыжым ты пашам вияндаш регионын куатше уло», – палемден «Дневник.ru» ООО-н генеральный директоржо Алексей Татаринов.

Цифран платформо дене Марий Элыште кызыт 243 школ пайдалана, системыште чылаже 6,9 тӱжем туныктышо, 83,2 тӱжем тунемше да 62 тӱжем ача-ава регистрироватлалтыныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.   

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

ЕГЭ: кандаш выпускникын – 100 балл

  Школым тунем пытарыше-влаклан эртарыме Иктешлыше кугыжаныш экзаменын икымше результатше почеш Марий Элын 8 выпускникше 100 баллым поген. Тышеч лудаш…
нацпроект ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Ача-ава-влак сеҥеныт!

  Йошкар-Олаште верланыше Т.Иштрикова лӱмеш «Синяя птица» гуманитарный гимназийын ача-ава-влак комитетше Ача-ава-влакын сай тӱҥалтышышт дене кылдалтше Россий кӱкшытан конкурсышто лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кумыт гыч тӱҥалын…

Марий Элыште илыше-влак «От трёх до бесконечности» лӱман Всероссийский фотоконкурсыш ушнен кертыт. Тыгай йӧнжӧ «Шуко шочшан Россий» всероссийский проектым лудаш…

Добавить комментарий