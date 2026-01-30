Электройогыным иктӧремда

УВЕР ЙОГЫН

Юрий Исаков

Энергетике

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже республикысе электросеть комплексым элысе у технологий негызеш саемден толеш.

Медведево район Шоядӱр ялыште энергетик-влак 0,4 киловольт куатан электролинийыште напряженийым автоматически виктарыше у устройствым (УАБ) шынденыт. Кызыт тиде оборудованийын кузе ыштымыжым эскерен шогат. Налме данный тыгай устройствым республик мучко моло вереат кучылташ йӧным пуа.

УАБ кум фазан электросетьыште фазысе напряженийым тӧрлаш ышталтын. Тудо электролиний мучко энергокуатым иктӧремда, потребитель деке икшырымын миен шужо манын эскера. Тыге электровийым колтен шогымаш ӱшанлырак да сайрак лиеш.

«Электровий йогыным автоматически иктӧремдыше устройствым шыҥдарымаш пашанам палынак саемда. Адакше тудым шкенан элыштак ыштыме, тидат санкций жапыште пеш кӱлешан. Филиална энергетике инфраструктурым радамлын уэмден толеш, тыге сетьна ӱшанлырак, йодмашлан келшышырак  лиеш», – палемден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын директоржо Сергей Хлусов.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: электровий каен шогымым иктӧремдыше устройство.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
Мыйын эл – мыйын Россий

«Моя страна  – моя Россия» ХVII Российысе проект конкурсыш  24 февраль марте ушнаш йӧн уло. Тидлан https://moyastrana.ru сайтышке пурен, лудаш…

ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН ШКОЛ ЙОЛГОРНО

Ик «Кушмо точко» почеш весе

«Образований» национальный проектын «Кызытсе школ» федеральный проектше почеш республикысе общеобразовательный организацийлаште ешартыш шинчымашым налме, тачысе кечылан келшыше оборудованиян тунемме лудаш…

Ий шула, сер деч торла...
Ий шула, сер деч торла…

Россий МЧС-ын республикысе Тӱҥ управленийжын ГИМС специалистше-влак кундемысе эҥер ден ерлаште  ийын кӱжгытшым, тудын кузе шулымыжым шерын лектыныт.

