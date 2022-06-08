ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Экономикын йодмашыже почеш

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 12 гана онченыт

Марий Эл Образований да науко министр Л.Ревуцкая Йошкар-Оласе строительный техникумышто лийын. Тушто кызыт регионысо инноваций структур – Марий Элыште писын профессионально ямдылыме рӱдер – чоҥалтеш.

Тудо ончыкыжым профессионал образований сферыштына универсальный навигатор, экономикын йодмашыжлан келшыше специалистым-влакым ямдылыше площадке-агрегатор лийшаш.

Министр чоҥалтше объектым ончен да паша совещанийым эртарен. Каласыман, тунемме верын производство мастерскойлаштыже кызыт «Кермычым оптымаш», «Сантехнике да отоплений» компетенцийла дене демонстраций экзамен-шамыч эртат.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме.

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