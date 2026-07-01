ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

ЕГЭ-2026: могай лектыш?

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 14 гана онченыт

 

Республикыште Иктешлыше кугыжаныш экзаменын тӱҥ йыжыҥжын лектышыжым увертареныт.

Марий Элын Увер технологий да образований качествым аклыме рӱдержын палдарымыж почеш, 100 балым ик предмет дене чылаже 44 выпускник поген, 5 еҥ – кок предмет дене тыгай результатым ончыктен.

Обязательныйлан шотлалтше деч посна моло предметла дене лектыш тыгайрак:

Биологий дене ЕГЭ-м чылаже 526 ӱдыр-рвезе кучен. «Абитуриентын результатышкыже» (61-100 баллым поген) 229 еҥ (44 процент) шуын, нунын кокла гыч кумытын 100 баллым погеныт. Тиде Медведевысе 3-шо №-ан, Параньга посёлкысо Б.Р.Ахматьянов лӱмеш школ-влакын выпускникышт. Эн изи «лондемым» 93 еҥ (18 процент) эртен кертын огыл;

Информатике дене 414 тунемше гыч 186-шо  экзаменым 61-100 баллан кучен, нунын кокла гыч кок еҥ («Мегатех» лицей гыч) – 100 баллан, тышеч иктыжын тиде кокымшо 100 балл. Эн изи «лондем» марте 89 выпускник (21 процент) шуын кертын огыл;

– Англичан йылме дене ЕГЭ-м чылаже 225 еҥ кучен, нунын кокла гыч 61-100 баллым 158 ӱдыр-рвезе (70 процент) поген. Тиде предмет дене 100 баллан результатым ончыктышо мемнан регионышто кум ий почела уке. Но эше резерв да ешартыш кече-влак улыт, сандене тидлан ӱшан йомын огыл;

– Географий дене шинчымашым 92 ен ончыктен, тышеч 61-100 баллым 25-ын (27 процент) поген. Нунын коклаште 100 баллан экзаменым коктын кученыт: Советский районысо Роҥго ден Йошкар-Оласе 10-шо №-ан школ-влакын выпускникышт. Эн изи «лондемым» кызытлан 13 еҥ (4 процент) вончен кертын огыл.

Г.Кожевникова

Фотом  Марий Элын Увер технологий да образований качествым аклыме рӱдержын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

 

 

 

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Ӱярнялан пӧлеклалтын

Кодшо рушарнян Йошкар-Оласе Кремльыште телым ужатыме да Ӱярнялан пӧлеклалтше ялозанлык ярмиҥга эртен. Ончысо семынак республикыште сатум ыштен налше-влак кочкыш лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Образованийын ончыкылыкшо таче тӱҥалеш»

  22 августышто Марий Элыште образований пашаеҥ-влакын Августыс педагогический форумышт тӱҥалеш. Кажне у тунемме вашеш эртаралтше мероприятий тений «Образованийын лудаш…
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО УВЕР ЙОГЫН

Пырля келыштарыман

Теҥгече Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влак паша шотышто министрын алмаштыже Игорь Садовинын вуйлатымыж почеш министерстве пеленысе религиозный ушем-влакын лудаш…

Добавить комментарий