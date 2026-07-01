ЕГЭ-2026: могай лектыш?

Республикыште Иктешлыше кугыжаныш экзаменын тӱҥ йыжыҥжын лектышыжым увертареныт.
Марий Элын Увер технологий да образований качествым аклыме рӱдержын палдарымыж почеш, 100 балым ик предмет дене чылаже 44 выпускник поген, 5 еҥ – кок предмет дене тыгай результатым ончыктен.
Обязательныйлан шотлалтше деч посна моло предметла дене лектыш тыгайрак:
– Биологий дене ЕГЭ-м чылаже 526 ӱдыр-рвезе кучен. «Абитуриентын результатышкыже» (61-100 баллым поген) 229 еҥ (44 процент) шуын, нунын кокла гыч кумытын 100 баллым погеныт. Тиде Медведевысе 3-шо №-ан, Параньга посёлкысо Б.Р.Ахматьянов лӱмеш школ-влакын выпускникышт. Эн изи «лондемым» 93 еҥ (18 процент) эртен кертын огыл;
– Информатике дене 414 тунемше гыч 186-шо экзаменым 61-100 баллан кучен, нунын кокла гыч кок еҥ («Мегатех» лицей гыч) – 100 баллан, тышеч иктыжын тиде кокымшо 100 балл. Эн изи «лондем» марте 89 выпускник (21 процент) шуын кертын огыл;
– Англичан йылме дене ЕГЭ-м чылаже 225 еҥ кучен, нунын кокла гыч 61-100 баллым 158 ӱдыр-рвезе (70 процент) поген. Тиде предмет дене 100 баллан результатым ончыктышо мемнан регионышто кум ий почела уке. Но эше резерв да ешартыш кече-влак улыт, сандене тидлан ӱшан йомын огыл;
– Географий дене шинчымашым 92 ен ончыктен, тышеч 61-100 баллым 25-ын (27 процент) поген. Нунын коклаште 100 баллан экзаменым коктын кученыт: Советский районысо Роҥго ден Йошкар-Оласе 10-шо №-ан школ-влакын выпускникышт. Эн изи «лондемым» кызытлан 13 еҥ (4 процент) вончен кертын огыл.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Элын Увер технологий да образований качествым аклыме рӱдержын соцкылысе лаштыкше гыч налме