«Единый Российын» Калык программыж дене келшышын …

Йошкар-Олаште кумдыклам тӱзатыме шотышто темлыме проект-влакым каҥашымаш умбакыже шуйна.
Рӱдолаште Петров уремысе 19-ше номеран пӧртыштӧ илыше-влак кудывечыштышт йоча площадкым уэмдаш темленыт. Тиде шонымашым нуно Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше Даниил Жуков да «Йошкар-Ола» ола округын Депутат-влак погынымашын депутатше Сергей Канашин дене пырля каҥашеныт.
«Инициативы жителей» проект республикыште Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыж почеш 2022 ий годсек илышыш пурталтеш. Еҥ-влакын темлымашыштлан полшымаш – «Единый Россий» партийын Калык программыжын кӱлешан ужашыже.
Кумдыкым тӱзатыме шотышто шке шонымашыжым республикыште илыше 18 ияш деч кугурак кажне еҥ пуэн кертеш. Йодмашым 15 сентябрь марте тыгай сайтыште налыт: ic.mari-el.gov.ru.
Любовь Камалетдинова.