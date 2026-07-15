Кучемыште

«Единый Российын» Калык программыж дене келшышын …

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 44 гана онченыт

 

Йошкар-Олаште кумдыклам тӱзатыме шотышто темлыме проект-влакым каҥашымаш умбакыже шуйна.

Рӱдолаште Петров уремысе 19-ше номеран пӧртыштӧ илыше-влак кудывечыштышт йоча площадкым уэмдаш темленыт. Тиде шонымашым нуно Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше Даниил Жуков да «Йошкар-Ола» ола округын Депутат-влак погынымашын депутатше Сергей Канашин дене пырля каҥашеныт.

«Инициативы жителей» проект республикыште Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыж почеш 2022 ий годсек илышыш пурталтеш. Еҥ-влакын темлымашыштлан полшымаш – «Единый Россий» партийын Калык программыжын кӱлешан ужашыже.

Кумдыкым тӱзатыме шотышто шке шонымашыжым республикыште илыше 18 ияш деч кугурак кажне еҥ пуэн кертеш. Йодмашым 15 сентябрь марте тыгай сайтыште налыт: ic.mari-el.gov.ru.

Любовь Камалетдинова.

Лудаш темлена:
Кучемыште

Тӱҥ йодыш: верысе шкевиктем да туризм

Юл кундем федерал округысо законодатель-влакын советыштышт верысе шкевиктем ден туризмын ончыкылыкышт нерген мутланеныт. Казаньыште эртыше тиде заседанийыш Марий Эл лудаш…
Кучемыште СОЦИАЛ ИЛЫШ

10000 олмеш – 145000 еҥ

«Единый Россий» партийын ончылгоч йӱклымашкыже Россий мучко 14 тӱжем утла самырык еҥ ушна. Нине кандидат 35 ияш марте ийготан лудаш…
Кучемыште КУЧЕМЫШТЕ

Колаш да умылаш: самырык тукымлан мо кӱлеш?

26 февральыште Йошкар-Оласе Самырык-влакын полатыштышт Марий Эл Молодёжный парламентын кумдаҥдыме заседанийже форсайт-сессий форматыште эртен. Тушто Кугыжаныш Погынын депутатше-влак, Молодёжный лудаш…

Добавить комментарий