«Единый Россий» полшымо дене шотыш конденыт

Йошкар-Олаште ӱмаште шындыме самырык пушеҥге-влакым шотыш кондымо экологий акций эртен.
Тушко олан администрацийын пашаеҥже, «Единый Россий» партийын депутатше ден ончылгоч йӱклымашын кандидатше-влак, ПГТУ ден МарГУ-н преподавательже ден студентше-шамыч, «ТЭЦ-1» ден «Водоканал» предприятий-влакын пашаеҥышт, тыгак «Город» акционер ушемын, ола администрацийын Пӱртӱс дене пайдаланыме да экологий комитетшын специалистышт-влак ушненыт.
Акций партийын «Чистая страна» федеральный проектше дене келшышын эртаралтын. Тӱшка вий дене Йошкар-Олаште чылаже 1000 утла самырык пушеҥгым шотыш конденыт.
Любовь Камалетдинова