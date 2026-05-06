УВЕР ЙОГЫН

«Единый Россий» полшымо дене шотыш конденыт

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 27 гана онченыт

 

Йошкар-Олаште ӱмаште шындыме самырык пушеҥге-влакым шотыш кондымо экологий акций эртен.

Тушко олан администрацийын пашаеҥже, «Единый Россий» партийын депутатше ден ончылгоч йӱклымашын кандидатше-влак, ПГТУ ден МарГУ-н преподавательже ден студентше-шамыч, «ТЭЦ-1» ден «Водоканал» предприятий-влакын пашаеҥышт, тыгак «Город» акционер ушемын, ола администрацийын Пӱртӱс дене пайдаланыме да экологий комитетшын специалистышт-влак ушненыт.

Акций партийын «Чистая страна» федеральный  проектше дене келшышын эртаралтын. Тӱшка вий дене Йошкар-Олаште чылаже 1000 утла самырык пушеҥгым шотыш конденыт.

Любовь Камалетдинова

Лудаш темлена:
ПӰСӦ ЙОДЫШ УВЕР ЙОГЫН

Тулым ылыжтеда – 4 тӱжем теҥге штрафым тӱледа

  25 апрель гыч 15 май марте «Йошкар-Ола» ола округышто пожар ылыжын кертме ваштареш посна режимым пуртымо. Тиде жапыште лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

«Вате-марий пырля вочшаш да пырля кынелшаш улыт…»

Самырык-влак дене пашам ыштыше айдеме тудо чонжо денак самырык, очыни. Тидыже «Арслан» лаштыкын тачысе унаже Денис Игнаев дене мутланымаштат лудаш…
УВЕР ЙОГЫН ЭКОНОМИКЕ

Вияҥме у йӧным кычалме

Вияҥме у йӧным кычалме Российын Экономике вияҥмаш министерствыже Москва областьын правительствыж дене пырля Россий Федерацийысе субъект-влакын экономике вияҥмаш министрыштын лудаш…

Добавить комментарий