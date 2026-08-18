УВЕР ЙОГЫН

«Единый Россий» партийын Калык программышкыже темлымашым 22 август марте налыт

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 17 гана онченыт

Республикыште «Единый Россий» партийын Калык программышкыже темлымашым налмым 22 август марте шуеныт.

Таче кечылан регионышто илыше-влак 24 тӱжем утла темлымашым пуэныт. Калыкым мо эн чот тургыжландара? Утларакшым, инфраструктур, медицине, образований йодыш да кундемым тӱзатымаш. Еҥ-влак корным олмыкташ, ФАП-ым чоҥаш, йоча площадке-влакым уэмдаш да самырык ешлан полшаш йодыт.

Шке темлымашым результат.рф/offers сайтыште але партийын регионысо пӧлкалаштыже кодаш лиеш.
Калык программын иктешлыше вариантше «Единый Россий» партийын Съездшын кокымшо этапыштыже 22 августышто Москваште ончыкталтеш.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Нунын киндышт эн тамле

🥖🥨🥇Май мучаште «Кубок сельских пекарей России»- 2025″ всероссийский конкурс мучашлалтын. Семол агрохолдингыш пурышо «Хлебный дар» ООО — н ӱдырамаш-влакын лудаш…
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Сай шонымашын ончыкылыкшо эре уло

  Уэмдыме «Радужный» йоча рӱдерыште Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев дене вашлиймаш лийын. Каныше да тазалыкым пеҥгыдемдыше ӱдыр-рвезе-шамыч – лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

«Нелылыклан тауштышо лий, тудо тылат мом шогыметым ончыкта»

Пытартыш вич ий Марий Элын тазалык аралтыш системыжлан молгунамсе деч ойыртемынак шуко оксам ойырымо веле огыл, тыгак у коронавирус лудаш…

Добавить комментарий