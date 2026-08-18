«Единый Россий» партийын Калык программышкыже темлымашым 22 август марте налыт

Республикыште «Единый Россий» партийын Калык программышкыже темлымашым налмым 22 август марте шуеныт.
Таче кечылан регионышто илыше-влак 24 тӱжем утла темлымашым пуэныт. Калыкым мо эн чот тургыжландара? Утларакшым, инфраструктур, медицине, образований йодыш да кундемым тӱзатымаш. Еҥ-влак корным олмыкташ, ФАП-ым чоҥаш, йоча площадке-влакым уэмдаш да самырык ешлан полшаш йодыт.
Шке темлымашым результат.рф/offers сайтыште але партийын регионысо пӧлкалаштыже кодаш лиеш.
Калык программын иктешлыше вариантше «Единый Россий» партийын Съездшын кокымшо этапыштыже 22 августышто Москваште ончыкталтеш.