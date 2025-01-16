Доверие к искусственному интеллекту

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с АНО «Национальные приоритеты» представляют результаты мониторингового исследования об общественном восприятии технологий искусственного интеллекта.

Понимание не всегда приводит к росту доверия

Технологии искусственного интеллекта — одна из движущих сил инноваций и прогресса. С каждым годом они становятся все более адаптивными и продвинутыми, а область применения таких технологий расширяется и уже сегодня охватывает большинство сфер нашей жизни. Как показывают результаты новой волны исследования, понятие «технологии искусственного интеллекта» прочно вошло

в повседневность. За последние два года доля россиян, декларирующих уверенное знание о таких технологиях (слышали и могут объяснить), выросла с 36% до 50%. Еще 44% обладают поверхностным знанием,

то есть слышали ранее о технологиях ИИ, но объяснить, что они собой представляют, пока не могут (2022 год — 51%). С годами растет именно глубина знания, тогда как его широта, по-видимому, близка к пределу.

В общей сложности 94% россиян в той или иной степени информированы о технологиях искусственного интеллекта (+7 пунктов с 2022 года). Впервые услышали о них во время опроса 6%, всего три года назад доля неосведомленных была втрое выше (2021 год — 18%).

О технологиях искусственного интеллекта в той или иной степени знает и молодежь, и старшее поколение (91 — 96%). Вопрос лишь

в качестве этого знания. Чем моложе респондент, тем лучше

он разбирается в теме («слышали, смогут объяснить» — 74 % в группе

18-24-летних, 67 % среди 25-34-летних, 57 % среди 35-44-летних); россияне в возрасте 45 лет и старше, напротив, чаще декларируют поверхностное знание (51 — 59%).

Несмотря на высокие темпы прироста фокусированной информированности, доверие к технологиям искусственного интеллекта пока остается на уровне 2022 года. Сегодня им скорее доверяют 52%,

или каждый второй, не доверяют — 38 %, что на 6 пунктов выше

в сравнении с 2022 годом. Аргументация в обеих группах претерпела минимальные изменения с последнего замера. Топ-5 причин доверять технологиям ИИ (по версии доверяющих, доля группы – 52 %): возможность передать ИИ опасные для жизни человека виды работ

(34%), улучшение и упрощение жизни, работы (33%), объективность, беспристрастность ИИ (32%), меньшая вероятность ошибок в сравнении с человеком (23%), а также скорость и качество работы в сравнении

с человеком (22 %), Другими словами, россияне доверяют искусственному интеллекту по двум основным причинам: современные технологии делают нашу жизнь комфортнее и обладают рядом преимуществ перед человеком.

Молодые люди 18-24 лет в очередной раз подтвердили свой статус технооптимистов; уровень доверия в этой группе составляет рекордные 79%. По мере взросления настороженность растет, например, ответы

45-59-летних разделились поровну: половина в этой группе доверяют ИИ (45 %), половина — нет (45%).

Россияне, не доверяющие технологиям искусственного интеллекта (доля группы — 38%), аргументируют свою позицию сбоями и ошибками в работе ИИ (28%), допускают его выход из-под контроля человека

(26 %) и возможность его использования в корыстных целях (23 %).

К популярным причинам недоверия также можно отнести риск утечки данных, собираемых ИИ (21 %), и деградацию населения, вызванную развитием таких технологий (20%).

Где встречается ИИ…

Системы видеонаблюдения и робототехника остаются ключевыми областями применения технологий ИИ в представлениях россиян (81 %

и 73 % соответственно, 2022 год — 79 % и 74 % соответственно). Одновременно с этим все больше наших сограждан за последние два года отмечают их использование в приложениях для обработки фотографий (70 %, +8 пунктов) и в службах поддержки клиентов (61 %, +6 пунктов).

В ответах россиян на вопрос о применении технологий ИИ

в различных сферах преобладает позитив (исключение — государственное управление). Чаще всего опрошенные приветствуют их использование

в промышленности (положительное отношение декларируют 80%), науке (76 %), строительстве (72%), энергетике (72 %) и торговле (72 %), а также в сфере досуга и развлечений (70 %), в сфере транспорта и ЖКХ

(по 66 %). В то же время в сравнении с 2022 года присутствие искусственного интеллекта в экономике, сфере безопасности

и здравоохранении стало чаще вызывать у наших сограждан скепсис: доля декларирующих позитивное отношение к его применению в трех перечисленных сферах снизилась за последние два года на 5- 8 пунктов. Менее охотно россияне готовы доверить искусственному интеллекту государственное управление (53 % относятся негативно и 37 % позитивно).

За последние три года россияне только укрепились во мнении,

что решения в сфере безопасности с применением ИИ должны приниматься в интересах большинства или всего общества (82 %,

+7 пунктов с 2021 года). А вот представления об использовании технологий ИИ в государственном управлении кардинально изменились: если еще два года назад в обществе доминировало мнение,

что их применение должно быть направлено на улучшение качества жизни граждан (60 %), нежели на повышение скорости принятия решений (17 %) и экономической эффективности (15 %), то сегодня в ответах россиян почти с одинаковой частотой говорят и о качестве жизни,

и об увеличении эффективности управления (37 % и 34 % соответственно).

…и где его быть не должно

Россияне по-прежнему отводят искусственному интеллекту второстепенную роль и пока не готовы доверить ему принятие конечных решений в той или иной сфере. По мнению опрошенных, использование врачом ИИ при оказании медицинских услуг допустимо лишь

при условии, что последнее слово остается за человеком (76 %,

2022 года — 74%), а при оказании образовательных услуг — в случае, когда ИИ выполняет роль помощника учителя (65 %, 2022 года — 62 %). Дать ИИ карт-бланш в образовании и здравоохранении готовы только 5 %, тогда как 28 % и 18 % соответственно категорически против замены учителей и врачей ИИ. К замене человека-водителя ИИ россияне стали относиться лояльнее — сегодня такой сценарий допускают 40 %

(+6 пунктов к 2022 году), не допускают 53 %. Применение технологий распознавания лиц в целях обеспечения правопорядка россияне

по большей части приветствуют лишь при условии сохранения личных данных и соблюдения прав граждан на личную жизнь (57 %,

без изменений к 2022 году).

Таким образом, в нашем обществе сохраняется некоторая настороженность в отношении искусственного интеллекта. Пока его применение чаще приветствуется в «далеких» сферах — промышленности, науке, строительстве, тогда как сталкиваться с ИИ в повседневной жизни, особенно когда от его решения зависят здоровье и безопасность, россияне пока не готовы.

Больше пользы или вреда?

В развитии технологий искусственного интеллекта россияне

с одинаковой частотой видят и возможную пользу (92 % назвали положительные эффекты), и возможный вред (95 % назвали негативные последствия). В числе самых часто упоминаемых и в основном прагматичных преимуществ (топ-3) — снижение временных затрат

на рутину (66 %), повышение производительности труда (65 %), увеличение свободного времени от рутинной и однообразной работы (64 %). Нередко опрошенные ожидают, что с развитием технологий ИИ жизнь станет комфортнее (59 %) и безопаснее (53 %). О таких положительных эффектах, как облегчение решения сложных вопросов, задач (52 %) и обеспечение равного доступа к базовым социальным услугам (42 %), за последние два года россияне стали говорить несколько реже (−6 и −7 пунктов соответственно); сильнее всего

за рассматриваемый период пошатнулась уверенность в том, что развитие технологий ИИ приблизит достижение социального равенства

(18 %,−9 пунктов к 2022 году и без изменений к 2021 году).

Что касается негативных последствий, то чаще всего россияне отмечают следующие потенциальные риски: использование ИИ

в корыстных целях (65 %) и сбор данных, которые могут быть похищены (61 %), принятие ошибочных решений (58 %) и отсутствие ответственных за принимаемые решения (57 %).

Господдержка нужна!

По мнению опрошенных, государство должно способствовать развитию технологий искусственного интеллекта. Чаще всего речь идет

о поддержке фундаментальных и прикладных научных исследований

в этой сфере (50%), финансовой поддержке компаний, разрабатывающих технологии искусственного интеллекта (43 %, 2022 год — 51%), создании и совершенствовании законодательства в области применения ИИ (43 %, 2022 год — 40 %), создании и финансировании программ профессионального образования (42 %, 2022 год — 47 %) и поддержке программ переподготовки кадров (41 %, 2022 год — 47 %).

Учиться никогда не поздно

Среди наших сограждан сохраняется высокий интерес

к погружению в область ИИ. Каждый второй опрошенный ответил,

что в ближайшие два-три года хотел бы получить знания в этой сфере (55 %, 2022 год — 52 %, 2021 год — 50 %), это максимум за весь период наблюдений; каждый третий — в целях расширения кругозора (33 %),

14 % — для получения квалификации и 8 % — для повышения имеющейся квалификации.

Среди россиян активного трудоспособного возраста (до 44 лет) доля желающих получить квалификацию в сфере ИИ варьируется

от 21 до 24 %.

Фото сгенерировано с помощью нейросети