«Единый Россий» ик эн ончылно лийын

Донорын национальный кечынже «Единый Россий» партийын, «Единый Российын Молодой Гвардийжын» активистше, партийлан мелын улшо, тыгак «Российысе калык-влак ассамблейын» Марий Элысе пӧлкажын еҥже-влак Вӱрым налме республиканский станцийыште шке кумылын вӱрым пуэныт.
Акцийыш Марий Эл Кугыжаныш Погынышто «Единый Россий» всероссийский политический партийын фракцийжын вуйлатышыже Лариса Яковлева ушнен. Тудо палемден:
– Тиде кӱлешан пашашке ме икымше гана огыл ушненна. Могай верам кучымым, могай калык гыч улмым, тӱвыра ойыртемым ончыде, ме теве мо шотышто икгай улына: тышке вӱрым пуаш гына огыл, а кӧлан таче чынже денак кӱлеш, тудын илышыжым утараш чоннан, шӱмнан ужашыжым пӧлеклаш толынна.
Акций донор-шамычым веле огыл, тыгак тӱвырамат иктеш ушен. Вӱрым налме станцийыште теҥгече Марий Элыште илыше 15 тӱрлӧ калык шке усталыкшым ончыктен.
– Кӧ илышым утарен коден кертеш, кажныже тидым ыштышаш! – палемден «Йошкар-Ола» ола округын депутат-влак погынымашын депутатше
Александр Синяев.
Любовь Камалетдинова