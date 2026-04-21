УВЕР ЙОГЫН

«Единый Россий» ик эн ончылно лийын

Любовь Камалетдинова

 

Донорын национальный кечынже «Единый Россий» партийын, «Единый Российын Молодой Гвардийжын» активистше, партийлан мелын улшо, тыгак «Российысе калык-влак ассамблейын» Марий Элысе пӧлкажын еҥже-влак  Вӱрым налме республиканский станцийыште шке кумылын вӱрым пуэныт.

Акцийыш Марий Эл Кугыжаныш Погынышто «Единый Россий» всероссийский политический партийын фракцийжын вуйлатышыже Лариса Яковлева ушнен. Тудо палемден:

– Тиде кӱлешан пашашке ме икымше гана огыл ушненна. Могай верам кучымым, могай калык гыч улмым, тӱвыра ойыртемым ончыде, ме теве мо  шотышто икгай улына: тышке вӱрым пуаш гына огыл, а кӧлан таче чынже денак кӱлеш, тудын илышыжым утараш чоннан, шӱмнан ужашыжым пӧлеклаш толынна.

Акций донор-шамычым веле огыл, тыгак тӱвырамат иктеш ушен. Вӱрым налме станцийыште теҥгече Марий Элыште илыше 15 тӱрлӧ калык шке усталыкшым ончыктен.

– Кӧ илышым утарен коден кертеш, кажныже тидым ыштышаш! – палемден «Йошкар-Ола» ола округын депутат-влак погынымашын депутатше

Александр Синяев.

Любовь Камалетдинова

 

Лудаш темлена:
Добавить комментарий