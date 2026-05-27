«Единый Россий» эн сай почтальон дене палдарен

Элнан эн сай почтальонжо лӱм дене Ставрополье гыч Ольга Калмыкова палемдалтын.
Церемоний «Труженики села» всероссийский форум кышкарыште «Россия» Национальный рӱдерыште эртен.
«Земский почтальон-2026» конкурс «Единый Российын» Калык программыж почеш эртаралтеш. Тений 87 регион гыч 3 тӱжем утла йодмаш пурен, финалыш 86 почтальон лектын.
Сеҥышылан наградым «Единый Россий» партийын Генсоветшын секретарьже Владимир Якушев кучыктен.
Мемнан республик гыч форумыш ялозанлык да кочкыш сату министрын алмаштышыже Ильнар Нурмухаметов (тудак регионышто «Российысе села» проектын координаторжо) ден Фермер-влаклан полшымо компетенций рӱдер вуйлатыше Елена Васильева миеныт.
А тӱҥжӧ – мемнан шкенан сеҥышына уло. Эн сай почтальон лӱм дене Марий Элыште тений Елена Логинова палемдалтын.
Любовь Камалетдинова