Демографий нерген мутланеныт.

Юл кундем федеральный округышто Россий Президентын полномочный представительже пеленысе Советын заседанийыштыже селаште демографий политикым каҥашеныт.
Мероприятийым Юл кундем федеральный округышто Россий Президентын полномочный представительже Игорь Комаров вӱден.
Марий Элысе яллаште калыкын 30 утла процентше, 205 тӱжем еҥ, ила, сандене республикыште демографий йодышлан кугу тӱткышым ойырат. 2020 ий гыч «Ял кундемым комплексно вияҥдымаш» программе почеш 3,3 тӱжем квадрат метр илыме верым чоҥеныт, 29 километр корным ыштеныт, тӱзатыме 229 проектым илышыш шыҥдареныт.
Еш-влаклан полышым пуымо йодышлан поснак кугу верым ойырат. 2025 ий гыч «Еш» нацпроект дене келшышын, шуко шочшан еш-влаклан ипотекым шӧраш выплатым 1 миллион теҥге марте кугемденыт. Ача-ава-влаклан йӧнан лийже манын, «социальный няне» да аза-влаклан арверым прокатыш пуымо пункт-влак пашам ыштат. Тыгак шуко шочшан ешла гыч йоча-влакым туныкташ кучылтмо оксам компенсироватлат.
— Чыла инициативына Россий Президент Владимир Путинын шындыме задачыжым шуктымашке виктаралтын: калыкым арален кодымашке, еҥ-влакын тазалыкыштым пеҥгыдемдымашке, илышыштым саемдымашке, ешлан полшымашке, — каласен регион вуйлатыше Юрий Зайцев.