Цифран тоштер деке ошкыл

Йошкар-Оласе 17-ше №-ан школ школ тоштер-влакын Россий кӱкшытан конкурсыштышт финалыш лектын.
«Знание» Россий обществын конкурсышкыжо тунемме вер «Цифран тоштер деке икымше ошкыл» цифран проектше дене ушнен. «Тоштер паша» кружокыш коштшо-влак «Элнан историйыштыже…» ончерын экспонатше-шамычлан QR-кодым ыштат. Тудын полшымо дене фотографийым, архив документым, видеороликым да молымат ончаш лиеш. Тоштерыш толшо-шамыч сулло туныктышо Манзура Хабибрахманован сар жапысе шарнымашыжым, Григорий Соловьёвын фронт гыч марла возымо серышыжым рушлаш кусарымым колышташ лиеш. Тыгак «Калыкын шарнымашыже», «Калыкын подвигше» да «Мемориал» порталлаште награде да боевой корно нерген сведенийым шымлаш йӧнышт уло. Проектлан кӧра тоштер арверым веле огыл, эртыше жапыште илыше-влакын йӱкыштым колын кертыт.
Октябрьыште школ гыч участник-влак Москваште эртыше «Шарнымаш ила» форумыш каят да финал тергымашым эрташ тӱҥалыт.
Конкурс Россий Федераций президент Владимир Путинын кӱштымашыже почеш эрта.
Г.Кожевникова
Фотом школын соцкылысе лаштыкше гыч налме.