Цифран йӧн – туныктышылан полыш

Республикысе образований системыште цифран йӧным илышыш шыҥдарыме паша умбакыже шуйна.
Тенийысе тунемме идалык тӱҥалтыш гыч туныктымо пашаш кызытсе жаплан келшыше вашталтыш ятыр пурен. Мутлан, «Сферум» платформо МАХ национальный мессенджерыш кусарыме, тыге тунемше, туныктышо да ача-ава кокласе вашкылым лӱдыкшыдымым ыштыме. «Госуслуги. Моя школа» приложенийым пашаш колтымо, тыгак цифран образовательный контентын универсальный книгагудыж дене пайдаланаш йӧн уло. «Цифран технологий туныктышын жапшым аныклаш да йоча-влаклан тӱткышым утларак ойыраш йӧным ышта, адакшым ача-аваланат икшывын тунеммыжым эскераш полша», – каласен министр.
Г.Кожевникова
