Чылан тыршеныт, ойыртемалтыныт

Кажне ийын май мучаште тунемше-влак коклаште республик кӱкшытан президент состязаний эрта. Тений ты таҥасымаште

шымше класслаште тунемше ӱдыр-рвезе-шамыч лийыныт. Мероприятийыш шым ялысе команде да ола ден посёлкыласе индеш сборный ушненыт.

Тений ик командыште куд еҥ лийын: кум ӱдыр, кум рвезе. Многоборье ден творческий конкурсым шотыш налын, икымше верым Волжский районысо Пӧтъял кыдалаш школын тунемшыже-влак (физкультурым туныктышо – А.Семёнов) налыныт. Кокымшо верыште Семёновко селасе 21-ше №-ан школын командыже, а Медведево районысо Руэм посёлкысо кыдалаш школын ӱдыр-рвезышт бронзо призёр лийыныт.

Ола-влак коклаште эн ончыко Волжск ола гыч А.С.Пушкин лӱмеш 9-ше №-ан кыдалаш школын ӱдыр-рвезыже-влак (вуйлатышышт – Т.Кузнецова) лектыныт. Ший призёр – Советский посёлко гыч 3-шо №-ан школын командыже. А кумшо – Йошкар-Оласе 28-ше №-ан лицей.

– Звенигово район Шолэҥер кыдалаш школын командыже спорт многоборьеште кокымшо лийын. Виктория Янаева чыла коклаште кокымшо верым налын, а Дмитрий Тихонов – кумшо, – палемдыш физкультурым туныктышо Юрий Исаев. – Ӱмаште ты многоборьеште команде шымше лийын. ™дыр-рвезе-влак тыршеныт, молодец улыт. Тау чылаштлан.

Творческий конкурсышто ӱдыр-рвезе-влак командыштым сайын палдареныт, школ, тушто могай секций, мероприятий эртыме нергенат кӱчык жапыште моткоч раш почын пуэныт.

Е.Эшкинина.