Чодыра пожарым йӧртымаште – тӱшка вий

Россий президент Владимир Путинын кӱштымыж почеш чумырымо комиссий 25 августышто Нижегородский областьыш чодыра пожар дене кылдалтше ситуацийым рашемдаш миен коштын.

РФ правительствын вице-премьерже Дмитрий Григоренко, Россий МЧС-ын главаже Александр Куренков, Пӱртӱс поянлык да экологий министр Александр Козлов Воротынский районысо Кузьмияр посёлкышто лийыныт, тыште оперативный штаб верланен. Юл кундем федеральный округышто РФ президентын полпредше Игорь Комаров, Марий Эл вуйлатышын пашажым жаплан шуктышо Юрий Зайцев да Нижегородский областьын губернаторжо Глеб Никитин дене пырля нуно пожар лийме кумдык ӱмбач чоҥештен ончен эртеныт. «Пожарым йӧртымӧ манаш лиеш, тул йӱлымӧ ок кой, но йырваш шарлыше шикш кызытеш уло. Икмыняр кече гыч чылажат пытышаш. Вий да технике ситышын. Тӱҥжӧ – калык илыме верла лӱдыкшыш логалын огытыл. Ситуацийым еҥ-влакын ойлымышт да спутник гоч эскерен шогена. Иктаж-могай йодыш лектеш гын, кеч медицине полышым пуымо, кеч верысе кевытлашке йӱштӧ вӱдым кондымо шотышто – чыла ямде», – каласен Дмитрий Григоренко.

Юрий Зайцев оперштабын заседанийыштыже Юрино районышто 700 гектарыште ылыжше пожар ваштареш кучедалме нерген каласкален. Тудын мутшо почеш, пожарым «оҥгыш» налме, кажне кечын авиаразведке ышта, йӱлышӧ кумдыкыш вӱдым кышкат, Васильевский села йыр пожар шарлыме деч кашым корымо, сводный еҥ тӱшка пошкудо Угарман кундемыште тырша. Ю.Зайцев тыгак палемден, Дмитрий Юрьевичын вуйлатымыж почеш пеш кугу кӱлешан паша шукталтын: региональный да федеральный структур-влак иквереш ушненыт. Россий Чрезвычайный ситуаций да Пӱртӱс поянлык да экологий министерствыла дене кыл пеҥгыдемын. Тидыже пожар годым веле огыл, моло йодыш шотыштат ончыкыжым проблеме ынже лек манын, норматив документлашке вашталтышым пурташ йӧным пуа.

«Юл кундем федеральный округын 13 регионыштыжо кукшо игечылан кӧра чодыра йӱлен. Кудытыштыжо икымше кечынак йӧртымӧ, оперативность 94,4 процентыш шуын. Эн кугу пожарлан Нижегородский областьыште да Марий Элыште ылыжше тул шотлалтеш, но тудым контрольышто кучена, пожар лӱдыкшӧ ваштареш кучедалше ведомство да структур-влак дене кылым ышташ полшена», – каласен Игорь Комаров.

Нижегородский областьын губернаторжо Глеб Никитин шке докладыштыже Россий да Марий Эл Республикын правительствышт дене кутырен келшыме почеш ыштыме пашан сай лектышыжым палемден.

«Эртыше кечылаште 9-10 метр лопкытан 94 километр минерализированный полосам ыштыме. Тиде кугу паша. Кӧ тышке ушнен, чылаштлан кугу таум ойлынем. Штабын еҥже-влак дене терген коштмо годым йӱдшӧ-кечыже тул ваштареш шогышо, йӱдымат эҥше тул воктене эртарыше-влакым шке шинчам дене ужынам. Федеральный правительствылан да министерстве-влаклан тау – нимогай йодыш, нимогай цифр дене умылыдымаш лектын огыл», – каласен Глеб Никитин.

Марий Эл Республикым вуйлатышын организаций да аналитике виктемжын уверже негызеш Л.СЕМЕНОВА ямдылен

Д.РЕЧКИНЫН фотожо