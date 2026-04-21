Чодыра пашан мастарже-влак

20-23 апрельыште Марий Элыште Россий кӱкшытан «Профессионал-влак» чемпионатын «Чодыра пашан мастерже» компетенций дене регион-влак кокласе таҥасымаш эрта.
Тушто Владимир, Ленинград, Москва, Новосибирск, Томск областьла, Пермь да Хабаровск кундемла, тыгак Беларусь, Казахстан республикла гыч конкурсант-влак профессионал мастарлыкым ончыктат. Марий Эл участник-влакым кинде-шинчал дене вашлийын.
Мероприятий «Молодёжь да йоча-влак» нацпроектын «Профессионал-влак» федеральный проектше кышкарыште эрта.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкаян соцкылысе лаштыкше гыч налме