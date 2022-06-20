ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Чоҥышо» полшаш эре ямде

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 4 гана онченыт

Йошкар-Оласе строительный техникумышто тений базовыйлан шотлалтше «Чоҥышо»  республикысо отрядым чумырымо.

Тушко палемдыме тунемме верын, тыгак рӱдоласе Строительно-промышленный, Аграрно-строительный да Строительно-технологический техникум-влакын линейный отрядыштым пуртымо.

«Чоҥышын» тӱҥ пашаже – «Школысо образований системым уэмден вияҥдымаш» программе дене келшышын, республикысе общеобразовательный школлам капитально олмыктымо пашаште специализированный полышым пуаш.

Кызыт отряд Медведевысе 3-шо №-ан школым уэмден олмыктымаште тырша.

Фото Марий Эл Образований да науко министерстве гыч.

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