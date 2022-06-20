«Чоҥышо» полшаш эре ямде

Йошкар-Оласе строительный техникумышто тений базовыйлан шотлалтше «Чоҥышо» республикысо отрядым чумырымо.
Тушко палемдыме тунемме верын, тыгак рӱдоласе Строительно-промышленный, Аграрно-строительный да Строительно-технологический техникум-влакын линейный отрядыштым пуртымо.
«Чоҥышын» тӱҥ пашаже – «Школысо образований системым уэмден вияҥдымаш» программе дене келшышын, республикысе общеобразовательный школлам капитально олмыктымо пашаште специализированный полышым пуаш.
Кызыт отряд Медведевысе 3-шо №-ан школым уэмден олмыктымаште тырша.
Фото Марий Эл Образований да науко министерстве гыч.