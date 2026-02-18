ЙӰЛА

Чеверын, Ӱярня!

Светлана Носова Комментарий Материалым 61 гана онченыт

22 февральыште Ӱярня арням ужаташ тӱҥалына

Йошкар-Оласе Марий парк дене пырля тыгак Чарла кремльыште, Тарханов паркыште, Семёновко селасе скверыште, Рӱдӧ каныме паркыште, Ленин лӱмеш, Россий армийын тӱвыра полатышт воктене пайрем йӱлам эртарат. Чыла вере гаяк мероприятий 11 шагатлан тӱҥалеш.

Шернур район Кукнур кундемыште верланыше Йӱштӧ Кугызан илемыштыжат Ӱярням палемдат. Тушто тӱрлӧ модыш ден конкурсым эртарат, курык гыч мунчалташ йӧн лиеш. Шокшо мелна да чай дене сийлат. Кукнурышто тыгак сатучо-влак шке сатуштым ужалаш тӱҥалыт. Моло вере семынак Ӱярня кувамат йӱлатат.

Ушештарен кодыман, Йӱштӧ кугызан илемыштыже уна-шамычлан «Йомак корно дене» да « Кресаньык кудо» кок тӱрлӧ программыш ушнаш темлат.

Светлана Носован фотожо.

