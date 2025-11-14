Чапым налше ечызе

«Волжский районын почётан гражданинже» чап лӱм дене икымше гана палемденыт.
А тидым ышташ эше тений кеҥежымак муниципал районын депутатше-влак сессийыште положенийым пеҥгыдемденыт улмаш. Район, республик, тӱнямбал кӱкшытыштӧ спорт ден физический культур областьыште кугу сеҥымашыжлан ты чап лӱм дене Тамара Семёновна Григорьевам палемденыт. Тудо ветеран-влак коклаште ече дене куржталмаште тӱнямбалын 17 гана, Российын 30 гана чемпионкыжо. Тыгак чолга ӱдырамаш самырык-влак коклаште таза илыш йӱлам пропагандироватла. Медаль ден удостоверенийым тудлан Калык-влакын икоян улмо да Марий Эл Республикылан пӧлеклалтше районысо торжественный мероприятийыште кучыктеныт.
Снимкыште: Волжский районын икымше почёетный гражданинже Тамара Григорьева.
Фотом Лариса Яковлеван воткыл лаштыкше гыч налме.