Чапым налше ечызе

Светлана Носова Комментарий Материалым 27 гана онченыт

«Волжский районын почётан гражданинже» чап лӱм дене икымше гана палемденыт.

 А тидым ышташ эше тений кеҥежымак муниципал районын депутатше-влак сессийыште положенийым пеҥгыдемденыт улмаш. Район, республик,  тӱнямбал кӱкшытыштӧ спорт ден физический культур областьыште кугу сеҥымашыжлан ты чап лӱм дене Тамара Семёновна Григорьевам палемденыт.  Тудо ветеран-влак коклаште ече дене куржталмаште тӱнямбалын 17 гана, Российын 30 гана  чемпионкыжо. Тыгак чолга ӱдырамаш самырык-влак коклаште таза илыш йӱлам пропагандироватла. Медаль ден удостоверенийым тудлан  Калык-влакын икоян улмо да Марий Эл Республикылан пӧлеклалтше районысо торжественный мероприятийыште кучыктеныт.

Снимкыште: Волжский районын икымше почёетный гражданинже Тамара Григорьева.  

Фотом Лариса Яковлеван воткыл лаштыкше гыч налме.  

 

