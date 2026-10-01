Буймо школышто – марий шӱлыш

Татарстан Республик Агрыз район Буймо селасе общеобразовательный школышто марий шӱлыш озалана.
Ты кундем Йошкар-Ола гыч 500 меҥге тораште верланен. Кадыргалын-кудыргалын шуйналтше асфальт корно мучко автомашина дене вич-куд шагат шыжын тӱрлӧ тӱсшӧ дене чиялгыше сылне пӱртӱсым ончен кудална. Садлан корно кужытат утыжым ыш шижалт.
Кечывал тураштырак мемнам селаш пурымаште районысо мер организацийым – марий-влакын калыкле-тӱвыра автономийыштым – вуйлатыше, чолга мер пашаеҥ Владимир Кибатов вашлие, да умбакыже верысе школыш пырля эртышна.
Школ вуйлатыше Ольга Матвеева да тӱрлӧ калык вургемым чийыше тунемше-влак, марла, рушла, татарла да удмуртла саламлалтын, кинде-шинчал дене шокшын вашлийыч.
Школышто чылаже шӱдӧ утла йоча шинчымашым налеш. Марий йылмым икымше гыч латикымше класс марте чылан тунемыт.
– Школна лӱмлӧ еҥ-влак дене чаплана. 1927-1930, а вара 1936-1941 ийлаште тыште марий писатель, талантан педагог, мер пашаеҥ, Ленин орденын кавалерже Илья Михайлович Токмурзин-Ломберский пашам ыштен. Тудым шарнен, сылнымут произведенийлажым лудына да тӱрлӧ мероприятийым эртарена – палемдыш Ольга Аркадьевна.
Школын кокымшо пачашыштыже ӱдыр-рвезе-влак лыҥак погыненыт. Икте-весе дене шочмо марий йылме дене мутланен, мемнам, мийыше-уна-влакым, колышташ веран-верышкышт шинчыч.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше, Марий книга савыктыш пӧртын директоржо Эдуард Иманаев издательствын 100 ияш эртыме корныжо, пашаже, тӱрлӧ мероприятийыш ушнымыжо, учебник-влакым савыктыме дене палдарыш.
Мыят шочмо йылмына дене савыкталтше «Марий Эл» ден «Сурт-пече» газетна-влакын историйышт, редакцийын пашаже, лудшына-шамыч дене улшо кыл нерген каласкалышым да газетланат возалташ темлышым. Пӧлек шотеш йоча-шамычлан газетна-влакым, а школ вуйлатышылан тӱрлӧ книгам кучыктышым.
Марий Эл тӱвыран сулло пашаеҥже, МарГУ-н «Марий мурсем» ансамбльжым вуйлатыше Родион Алексеев пеленже намийыме гармоньым шокталтыш. Тудын пелен моло гармонист-шамычат кумылын ушнышт. Сылне сем почеш чылан рӱж тавалтышт, весела такмак-влакым йоҥгалтарышт.
Варажым чылан пырля весела сем почеш селан уремже дене Буймо тӱвыра пӧртыш кайышна.
Школышто кугезе йӱлам да тӱвырам палыше да тудым арален толмо сайынак шижалтын. Тыште изижге-кугужге чылан марла мутланат, марий книга ден газет-влакым кумылын лудыт да моло мероприятийлашкат рӱж ушнат.
ЕШАРТЫШ
Буймо школ Юл кундем федерал округысо икмыняр проектыште: «IQ ПФО» олипиадыште, «Вернуть детство» фестивальыште, «Герои Отечества» проектыште, «Гвардеец» программыште участвоватла, тыгак «Знание» Российысе обществын да «Новигаторы детства» всероссийский проектын мероприятийлашкыже ушна.
Алевтина БАЙКОВА
Авторын фотожо