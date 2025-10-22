Автомашинам, тунемме арверым…

Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше-влак передовойышто кредалше сарзе-шамычлан да чек воктене илыше калыклан чарныде полшат.
Черетан видеопосланийыште сарзе-влак Курыкмарий районысо калыклан да поснак депутат Сергей Ильинлан «Нива» автомобильым колтымыштлан тауштеныт.
– Мемнан икоян улмына Сеҥымаш корнышто вашлиялтше чыла нелылыкым чактараш полша. Пайдале лиймем куандара! – тӱшка пашашке пыштыме надыржым акла депутат.
Республикна деч черетан гуманитар грузым поген колтымашке Калык фронтын ушнымыж нерген Юрий Игнатьев увертарен. Депутатын лӱмжӧ дене воинский подразделений-влак кокла гыч иктышкыже «Нива» автомобильым намиен шуктымо.
Козьмодемьянск лицейыште директор Светлана Громован вуйлатымыж почеш Запорожский область Новозлатополь селасе школьник-влаклан тунемме арверым, рюкзакым, шуко молым погымо да «Марий Эл верч» фондыш намиен кодымо.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.