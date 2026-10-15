«Автоледи» – самырык ава

9 октябрьыште Йошкар-Олаште «Автоледи Марий Эл – 2026» конкурс эртыш.
Тиде гана тушко 27 ӱдыр ден ӱдырамаш ушненыт ыле. Нунын шукын улмыштым шотыш налын, участнице-влак кум тӱрлӧ этапым икмыняр тӱшка дене эртышт. Автоледи-влак «скоростное маневрирование» таҥасымаште мастарлыкыштым Россий ДОСААФ-ын Йошкар-Оласе технический рӱдержын автодромыштыжо ончыктышт гын, корно правилым палымыштым да эмганышылан медицине полышым пуэн моштымыштым пӧлемлаште компьютерыште йодыш-влаклан вашештен палдарышт. Нунын мом да кузе ыштымыштым эксперт семын Марий Элысе ГАИ управленийын начальникшын алмаштышыже Дмитрий Бороухин, СТК рӱдерын вуйлатышыже Маргарита Быстрова, Йошкар-Оласе медицине колледжын преподавательже Елена Наговицына да нунылан полшышо-влак акленыт.
Писын кудалмыштым да шинчымашыштым тергеныт
Автодромышто кадыр-кудыр корнышто участнице-влаклан писын веле огыл, эше корно правилым шотыш налын кудалаш кӱлын. Тидым кузе ыштымыштым ончаш поснак оҥай ыле. Вет иктышт эркын да чылажымат кӱлеш семын ышташ тыршышт гын, весыштын чот писын кудал эрташ шонымышт палдырныш. Южышт дене, тиде таҥасымашым эртымекышт, туштак мутым вашталтышым.
Йошкар-Ола ола округын депутат-влак погынымашыжын депутатше Анна Агачева тыге каласкалыш:
– Тений кумшо гана таҥасем. Тиде конкурс– корно правилым палымым, машинам виктарыме мастарлыкым, эмганышылан икымше полышым пуэн моштымым тергаш сай йӧн. Тыгак ондакысе результатым да таче могай улмым – сайрак але ударак лиймым – пален налаш лиеш.
Мый чыла участнице дене кугешнем, молан манаш гын автомобильым виктараш пеш куштылгыжак огыл. Машина дене латвич ий кудалыштам. Водитель удостоверенийым школым тунем пытарымекем вигак налынам.
2023 ийыште эртаралтше конкурсышто «скоростное маневрирование» этапыште кумшо верыш лектынам да тунам конкурсыштыжат кумшо верым сеҥен налынам.
Кудалыштмаш этапыште тунамат, тачат тӱҥжӧ писын эртымаш лийын огыл. Мый чылажымат чын ышташ тыршенам. Эртышаш корным сайынрак палаш манын, кумылан-шамычлан конкурс деч ончыч репетиций семын кудалышташ йӧнат пуалтын. Но мый тидын дене пайдаланен омыл. Ты корно дене водитель правам налаш экзаменым сдатлымем годым да тымарте кок гана таҥасымаште кудалыштынамат, тудым тугакшат сайын палем манын шоненам.
Анна дене мутланымына годым черетан участнице машинаж дене туге писын кудале! Но мый тӱҥалтыште тидым шым уж, а йӱкшым кольым. Машинажым туге мӱгырыктен-мӱгырыктен, верже гыч тарваныш! Тиде йӱк тораште улшо-шамычланат сайын шоктен, шонем. Палемдыме корным мучаш марте эртымешкыжак, лӱмынак тӱткын ончышым. Самырык ӱдырамашын кушко савырнымыжым, кушто чарнен шогалмыжым да уэш тарванен чымалтмыжым, паледа, эсогыл сайынже ужын шукташат ыш лий. Мый, тудым эскерышыла, шинчам тышкыла-тушкыла пыкше савыркален шуктышым, а тудо рульым пӱтыркален шуктен! Тыгай тура савыртышан корнышто чылт тыге писын кудалше ӱдырамашым але марте ужынат омыл ала-мо да тидлан моткоч чот ӧрынам ыле. Санденак, конкурсын ты ужаш таҥасымашыжым эртымекше да ош тӱсан чапле кугу машинаж гыч лекмекше, тудын дене мутым вашталтымем чотак шуо.
– Мый Анастасия Сафина улам. Йошкар-Ола ола округын финанс управленийыштыже пашам ыштем, – каласкалаш тӱҥале чулым ӱдырамаш. – Машина дене 21 ий кудалыштам. Водитель удостоверенийым 18 ияш налынам.
Конкурсыш кокымшо гана ушненам. Палемдыме корным писын кудал эрташак шонышым да тыгак ышташ тыршышым. Тыге тудым 1 минутат 17 секундышто эртышым, но кок йоҥылышым ыштышым. Тидлан кӧра икымше вер ок логал. А такшым конкурсыш шкемым, машинам виктарен моштымемым тергымем шуын да ушненам.
Иктешлымаш
Мутланыме нине кок участницат тӱрлӧ номинацийыште ойыртемалтыныт. Лачшымак могайыште – умбакыже лудса.
Конкурс Россий ДОСААФ-лан 100 ий теммылан пӧлеклалтын. Тудын регионысо отделенийжын председательже Вячеслав Тихоновын ойлымыж почеш, тидым шотыш налын, конкурсышто тений ойыртемалтше кум еҥым огыл, а кудытым палемдаш да окса пӧлекын кугытшым ешараш лийыныт. Тыгодым таҥасымаш але марте кузе эртаралтын, тугайымак кодаш мутланен келшеныт.
«Марий Элын Автоледиже-2026» лӱмым Йошкар-Ола гыч йочаж дене декрет отпускышто улшо самырык ава Анастасия Швецова сеҥен налын.
Кокымшо верыш Йошкар-Ола гычак Анастасия Будникова лектын.
Кумшо вер дене Медведево район Савино ял гыч Мария Анисимова палемдалтын.
Нылымше верыш Екатерина Канашина, визымшыш Екатерина Гайдукова, кудымшыш Анастасия Сафина лектыныт.
«Скоростное маневрирование» этапыште Екатерина Канашина ойыртемалтын. Корно правилым палымаштат да эмганыше-влаклан икымше медицине полышым пуымаште икымше верыш Анастасия Швецова лектын.
Тений таҥасыше-влакын шкеныштын моштымашыштым веле огыл тергеныт, тыгак машинаштым кузе сӧрастарымыштымат акленыт. Тыге «Эн мотор автомобиль» номинацийыште Наталья Тимакова ойыртемалтын. Тудо автомобильжым стразе, шем бант дене сылнештарен да шке инициалжым возен.
Молышто теве кӧмыт палемдалтыныт:
«Конкурслан ӱшанле улмылан» – Анна Агачева,
«Эн самырык участнице» – Ксения Аксюбина,
«Эн кугу ийготан автоледи» – Людмила Александрова.
Тӱҥ конкурс деч вара участнице-влакын корно правилым да корнышто вучыдымо ситуацийыште мом кузе ыштышашым палымыштым акленыт. Тергымаште эн сай шинчымашым Анна Агачева, Зульфия Давлетова да «Марий Элын автоледиже» Анастасия Швецова ончыктеныт. Нунылан «Марий Эл» увер агентствына деч пӧлекым кучыктеныт.
Чылаштымат саламлена!
Любовь Камалетдинова
«АВТОЛЕДИ МАРИЙ ЭЛ 2026» соцкыл лаштык гыч налме фото-влак.