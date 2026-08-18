Августысо форум-2026

20 августышто Марий Элыште образований пашаеҥ-влакын Августысо педагогический форумышт лиеш.
Тенийысе вашлиймашын темыже – «Республика Марий Эл: Образование для созидания. Единство для будущего».
Форум рӱдоласе кок площадкыште – Йошкар-Оласе строительный техникумышто да Г.Константинов лӱмеш академический руш драме театрыште – эртаралтеш.
Йошкар-Оласе строительный техникумысо Марий Элын Увер технологий да образований качествым аклыме рӱдерже кугыжаныш иктешлыше аттестацийын, тыгак всероссийский тергыме паша лектыш дене палдара. Площадке 09.30 шагат гыч 11.00 шагат марте пашам ышта.
12.00 Г.Константинов лӱмеш академический руш драме театрыште иммерсивный ончер почылтеш, тудо республикысе образований системыште ончыл паша опыт дене палдара.
13.00 шагатлан форумын пленарный заседанийже лиеш.
Шушаш арнян Августысо форум регионын кажне муниципалитетыштыже эртаралтеш.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Элын Увер технологий да образований качествым аклыме рӱдержын соцкылысе лаштыкше гыч налме.