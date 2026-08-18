ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Августысо форум-2026

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 29 гана онченыт

 

20 августышто Марий Элыште образований пашаеҥ-влакын Августысо педагогический форумышт лиеш.

Тенийысе вашлиймашын  темыже – «Республика Марий Эл: Образование для созидания. Единство для будущего».

Форум рӱдоласе кок площадкыште – Йошкар-Оласе строительный техникумышто да Г.Константинов лӱмеш академический руш драме театрыште – эртаралтеш.

Йошкар-Оласе строительный техникумысо Марий Элын Увер технологий да образований качествым аклыме рӱдерже кугыжаныш иктешлыше аттестацийын, тыгак всероссийский тергыме паша лектыш дене палдара. Площадке 09.30 шагат гыч 11.00 шагат марте пашам ышта.

12.00  Г.Константинов лӱмеш академический руш драме театрыште иммерсивный ончер почылтеш, тудо республикысе образований системыште ончыл паша опыт дене палдара.

13.00 шагатлан форумын пленарный заседанийже лиеш.

Шушаш арнян Августысо форум регионын кажне муниципалитетыштыже эртаралтеш.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Элын Увер технологий да образований качествым аклыме рӱдержын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Вондерым шындат

Йошкар-Оласе Ленин проспект уремыште верланыше ончыкылык Марий парк кумдыкышто вондерлам шындат, увертара мэрий. Шукерте огыл тыште чашкерла лӱшкен шоген лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ

Вич у мастерской пашалан ямде

«Самырык профессионал-влак» федерал проектын «Профессионал образованийым пуышо организаций-влаклан кызытсе йодмаш почеш материально-технический базыштым пеҥгыдемдаш кугыжаныш полыш» мероприятийже дене келшышын,  лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Шагалрак мутланаш, шукырак ышташ!

Ме кажныже яндар да лӱдыкшыдымӧ верыште илынена. А шонымаш шукталтше манын, кундемна дене кылдалтше чыла пашам жапыштыже шукташ кӱлеш. лудаш…

Добавить комментарий