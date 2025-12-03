Ава-шамыч йомакым каласкалат…

Аван кечыжлан «Дзен» платформо «Мамины сказки» документальный проектым ямдылен.
Тудо Российысе регион-влакын фольклорыштлан пӧлеклалтын. Тушко Бурятий, Дагестан, Карелий, Марий Эл, Якутий гыч йомак ден преданий-влак пурталтыныт. Фильмжат санденак вич серий гыч шога. Иктыже Марий Эллан пӧлеклалтын. Кажне серийын тӱҥ геройжо – ӱдырамаш. Тудо шке калыкшын тӱвыражым вияҥдаш тырша да чыла тидым шочшым ончен куштымаште шыҥдара.
Марий Эл гыч герой-влак Иван ден Анастасия Каменщиковмыт лийыныт. Нуно республикыште палыме улыт. Иван – музыкант, чыла гаяк калык семӱзгар дене шокта веле огыл, тудым шкак ышта. Анастасиям ме Российын эн сай волонтёржо семын палена. Идалык утларак ончыч ешым чумыреныт. Кызыт Веста изи ӱдырыштым ончен куштат.
Проектын презентацийже шукерте огыл Москвасе Художественный кинотеатрыште эртен. Фильмым «Дзен» платформын тематический ужашыштыже ончаш лиеш. Каласен кодыман, документальный цикл деч посна эше тыгаяк лӱман йомак книга лектын.
Снимкыште: Каменщиковмыт еш нерген серий гыч скриншот.