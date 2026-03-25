27 мартыште Йошкар-Олаште икымше «субботник» эртаралтеш.
Тидын нерген Йошкар-Ола администраций увертарен. Апрель тылзылан графикымат ямдылыме. «Арулык кече-влак» 3, 9, 17 да 24 апрельыште эртаралтыт.
Оласе коммунал службо пашаеҥ-влак уремлашке лектыт. Но пӧрт-влакым, нунын кумдыкыштым олаште илыше-шамычат тӱзаташ полшен кертыт. Мэрын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов чылаштым ты пашаш ушнаш йодеш: предприятий ден организаций вуйлатыше, учреждений коллектив-влакым пеҥгыдемдыме кумдыклаш, йоча площадкылаш лектын, шӱкшакым эрыкташ, лумым тарватылаш.
Михаил Скобелевын фотожо.
Арулыкым пуртымо жап
