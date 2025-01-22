Арулыкым кучат, лумым эрыктат

У Торъял районысо общеобразовательный организацийлаште тунемше-влак шке кундемыштышт «Обелиск» операцийым умбакыже шуят.
Нуно ялыште але селаште верланыше шарныктыш кумдыкышто арулыкым кучат, а телым тушто лумым эрыктат.
Эртыше кечылаште Какшанмучаш школышто шинчымашым погышо ӱдыр-рвезе-влак Какшанмучаш селаште Кугу Отечественный сарыште вуйым пыштыше-влаклан памятник воктенысе кумдыкышто лумым эрыктеныт. Тыгаяк пашам Элембай, Немда, Токтарсола да моло школлаште тунемше-шамыч кумылын шуктат.
Г.Кожевникова
Фотом У Торъял районысо образований пӧлкан сайтше гыч налме