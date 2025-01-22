нацпроект ОБРАЗОВАНИЙ САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН

Арулыкым кучат, лумым эрыктат

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 27 гана онченыт

У Торъял районысо общеобразовательный организацийлаште тунемше-влак шке  кундемыштышт «Обелиск» операцийым умбакыже шуят.

Нуно ялыште але селаште верланыше шарныктыш кумдыкышто  арулыкым кучат, а телым тушто лумым эрыктат.

Эртыше кечылаште Какшанмучаш школышто шинчымашым погышо ӱдыр-рвезе-влак Какшанмучаш селаште Кугу Отечественный сарыште вуйым пыштыше-влаклан памятник воктенысе кумдыкышто лумым эрыктеныт. Тыгаяк пашам Элембай, Немда, Токтарсола да моло школлаште тунемше-шамыч  кумылын шуктат.

Г.Кожевникова

Фотом У Торъял районысо образований пӧлкан сайтше гыч налме

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