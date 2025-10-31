30 октябрьыште «Артек» тӱнямбал йоча рӱдерыште Марий Эл Республикын кечыже эртен.
Ты кечын эн ончычак легендыш савырныше кумдыкын «Морской» йоча лагерьын торжественный линейкыштыже республикнан флагшым нӧлталыныт.
Мероприятий программе поян: республикнан палыме усталык коллективше ден солистше-влак мастарлыкым ончыктеныт, марий куштымаш, тошто семӱзгарым шоктымо да илыш-йӱлана дене кылдалтше (кумыжым сӧрастарымаш, тӱрым тӱрлымаш, марий вургеман курчакым ыштымаш да молат) мастер-класс-влак эртаралтыныт. Тидын деч посна кундемнан историйже да тӱвыраже дене палымым ыштат, марий йылмын сылнылыкшым почын пуэныт. Марий Элна гыч мийыше 80 еҥан делегаций 12 интерактивный площадкыште чолгалыкым ончыктен, кундемна дене кумдан палымым ыштен.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев палемден:
«Тыште, кумдан палыме лагерьыште, Марий Элын кечыже-влак эртат. Тыгай мероприятий Росссийысе калык-влак коклаште кылым пеҥгыдемдаш полша».
Мероприятий Марий Элын 105 ияш лӱмгечыжым палемдыме кышкарыште эрта да 100 ияш (тений июньышто темын) йоча рӱдер дене вашкылым ышташ, ончыкыжым кӱлешан проектлам илышыш пурташ йӧным полша.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен
Фотом Марий Элым вуйлатышын пресс-службыж деч налме